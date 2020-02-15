НХЛ. «Миннесота» уволила главного тренера команды Брюса Будро

15.02.2020, 9:15, Новости дня

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" приняло решение уволить с поста главного тренера команды Брюса Будро. Об этом сообщил официальный сайт НХЛ. Его место займет Дин Эвасон, работавший ассистентом 65-летнего канадского специалиста.

Напомним, что Будро возглавлял "дикарей" с мая 2016 года. За это время он дважды выводил команду в плей-офф Кубка Стэнли, однако дальше первого раунда его подопечным пробиться так и не удалось.

В текущем сезоне "Миннесота" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко после 57 матчей.



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