Пожар в производственном здании в Петербурге потушен

15.02.2020, 9:15, Новости дня

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в производственном здании на набережной Обводного канала. Сообщение о нем поступило в ночь на субботу, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

Горели первый, второй этаж и кровля кирпичного здания, в нем предположительно находятся станки по изготовлению резинотехнических изделий. В 03:40 пожарным удалось локализовать горение.

По сообщению главка МЧС по Санкт-Петербургу, в горевшем здании находилась рабочая смена из 15 человек. Все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 78 человек личного состава и 21 единица техники.

Здание по адресу Набережная Обводного канала, 134, входит в состав комплекса "Красный треугольник" — одной из старейших петербургских мануфактур по производству изделий из резины, передает ТАСС. Сейчас в комплексе располагаются различные офисы и производства.



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