В индийской пещере ученые заметили огромных слепых рыб

15.02.2020, 9:13, Разное

Ученые открыли новую популяцию пещерных слепых рыб, которые оказались самыми крупными из всех найденных ранее. Рыба, внешне очень похожая на карпа, достигает в среднем 33 см. 

Большинство пещерных слепых рыб очень маленькие и тоненькие, в первую очередь из-за недостатка питания в подземных пещерных водах. Поэтому перед учеными тут же встал вопрос, чем питается эта большая рыба, раз она выросла такой большой?

Слепую рыбу нашли в подземной пещере в районе гор Джайнтия в штате Мегхалая, Индия. Рыба не только крупная в длину, но она также довольно тяжелая. Находка была сделана в феврале 2019 года (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Как и все пещерные рыбы, живущие в полной темноте, эта рыба не только полностью лишена глаз, но и не имеет расцветки. Ее тело бледно-розового оттенка. 

Эта рыба совершенно не реагировала на свет фонариков ученых, однако она вела себя в воде "любознательно", вероятно она искала себе какое-то пропитание и задействовала иные органы чувств, возможно слух, обоняние или осязание. 

Открытие такой рыбы полностью разрушило теорию о том, что при очевидном недостатке пищи в подобных местах обитания живые существа не могут вырасти до относительно крупных размеров. Однако, чем питаются эти рыбы, ученые пока так и не обнаружили. 

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