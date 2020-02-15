Календарь: 15 февраля — 7 лет с падения «Челябинского метеорита»

15.02.2020, 9:13, Новости дня

Рано утром 15 февраля 2013 года над Уральской частью России прошел метеоритный дождь.

Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем падения метеорита на крупный промышленный город. Вот как описывают его очевидцы: «Сначала, в районе 7.30 по московскому времени утреннее сумрачное небо над Челябинском озарило яркое свечение, исходящее от достаточно большого огненного шара.

Небесное тело пронеслось над городом с высокой скоростью и оставило после себя длинный белый шлейф. Было ощущение, что в считанные секунды воздух над городом раскалился. Через несколько минут после завораживающего зрелища раздались два отчетливых взрыва такой силы, что во многих зданиях ударной волной выбило стекла вместе с оконными рамами, машины взревели, люди начали выбегать на улицу.Началась паника…».

Изначально свидетели этого явления строили версии, что упал самолет или в воздухе взорвалась боевая ракета (в Челябинской области находится несколько военных полигонов). И лишь в девять утра по московскому времени МЧС России сообщило, что утром над Челябинском прошел метеоритный дождь. Согласно расчетам НАСА, причиной «дождя» стал метеороид около 17 метров в диаметре и порядка 10 тысяч тонн весом.

Войдя в атмосферу Земли на скорости примерно 18 километров в секунду, через 32,5 секунды он разрушился, что и вызвало серию ударных волн. Мощность взрыва, по оценкам сотрудников ИНАСАН, составила от 0,4 до 1,5 Мт в тротиловом эквиваленте. По поводу места падения осколков «челябинского метеорита», как окрестили это явление в прессе, до сих пор ходят противоречивые мнения.

Хотя предприимчивые местные жители, спустя считанные после падения метеорита часы, уже активно продавали найденные ими «осколки» через Интернет, но официальной информации об обнаружении следов небесного тела не было. Они появились позже, когда члены метеоритной экспедиции Уральского федерального университета обнаружили в районе озера Чебаркуль фрагменты метеорита, а потом и в ряде других мест.

В октябре 2013 года именно со дна озера Чебаркуль были подняты наиболее крупные фрагменты метеорита. По оценкам НАСА, «челябинский метеорит» стал самым большим из известных небесных тел, обрушившихся на Землю, со времени падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

В озере Чебаркуль Челябинской области, куда упал метеорит, ученые зафиксировали повышенное количество железа и аномально высокую температуру дна. Об этом рассказал председатель челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергей Захаров.

«Когда метеорит с большой скоростью упал на лед водоема, он произвел локальные изменения, но больше ученых интересовало то, что произошло с водой. Удивительно было то, что до 2,5 года фиксировались повышенная температура воды у самого дна, а в конце мая 2013 года — повышенное количество железа», — рассказал Захаров.

Праздники 15 февраля:

Сретение Господне.

День памяти воинов-интернационалистов.

Международный день детей, больных раком.

События дня:

1717 г. — в Санкт-Петербурге напечатано «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — первая в России детская «воспитующая» книга, ставшая отражением государственной политики Петра в деле образования юного поколения дворянства.

1895 г. — в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.

1947 г. — вышел указ «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».

Именинник:

Василий.

Родились:

Галилео Галилей (1564 г.) — выдающийся итальянский учёный.

Андрей Кураев (1963 г.) — протодиакон, известный православный миссионер, богослов и публицист.

Алексей Макаров (1972 г.) – российский актер.