Коби Брайант номинирован на включение в баскетбольный Зал славы

15.02.2020, 8:30, Новости дня

Погибший в авиакатастрофе пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант включен в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмит. Помимо него в число претендентов вошли еще семь человек.

Речь идет о чемпионах НБА Тиме Данкане и Кевине Гарнетте, четырехкратной олимпийской чемпионке Тамике Кэтчинг, а также тренерах Киме Малки, Барбаре Стивенс, Эдди Саттоне и Руди Томьяновиче, сообщает официальный сайт Зала славы баскетбола.

4 апреля будут определены новые члены организации путем голосования. Сама же церемония включения в Зал славы пройдет в конце августа в Спрингфилде.

Напомним, что Коби Брайант и его дочка Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе​​​. Всего на борту разбившегося вертолета находились девять человек.



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