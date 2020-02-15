Россияне с заподозренного в перевозке больных коронавирусом лайнера вылетают из Камбоджи

15.02.2020, 8:12, Новости дня

Россияне, находившиеся на борту круизного судна Westerdam, которое не пустили в свои порты несколько стран из-за опасений в связи с коронавирусом, в субботу вылетают в Россию через Бангкок.

Лайнер прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль 13 февраля. В посольстве РФ в Камбодже сообщили, что первые трое граждан, вылеьающих в Бангкок, уже находятся в аэропорту Пномпеня в сопровождении российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Напомним, лайнер Westerdam с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов.

Однако планы были отменены по настоянию Японии, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Затем заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Судно, которое больше недели не могло причалить в азиатских портах, в итоге совершило заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

На борту оказались семь российских туристов, еще одна гражданка РФ – член экипажа.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек.



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