Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

15.02.2020, 8:06, Новости дня

На пятом этапе Кубка мира по хафпайпу в Калгари россиянка Валерия Демидова заняла третье место, набрав 87,2 очка. Это позволило 19-летней спортсменке выиграть общий зачет турнира. До Демидовой никто из представительниц РФ не становился обладателем Малого хрустального глобуса в этой дисциплине.

Победу на пятом этапе одержала китаянка Айлин Гу (94 балла). Второе место досталось Рейчел Каркер из Канады (89,2). Она же стала второй в общем зачете Кубка мира. В ее активе 280 очков.

Демидова же выиграла общий зачет турнира, набрав 345 баллов. Тройку лучших замкнула китаянка Кэсинь Чжан (272).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / 12-летняя дочь Йовович снялась для журнала Love

17.01 / CNN — всё ради выборов — помощник адвоката Трампа объяснил, зачем тот давил на Киев

04.02 / США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

02.12 / Главу секты «Ученики Христа» арестовали по делу об убийстве ребенка

06.02 / Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

23.12 / Путин – реваншист, который желает восстановления СССР. Для этого он использует методы КГБ по дезинформации – историк Зинченко

09.02 / Андрей Свечников принес «ураганам» победу над «золотыми рыцарями»

24.12 / Ulefone представила защищенный и недорогой смартфон Armor X6

06.12 / Названы сроки возвращения российских моряков с задержанного в Британии судна

11.02 / С засмеявшейся над льготами ведущей ГТРК «Камчатка» провели беседу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика