Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

15.02.2020, 8:06, Новости дня

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam. Трое из них отправятся домой уже сегодня, сообщили в посольстве РФ в Камбодже.

Все расходы по возвращению туристов взял на себя оператор судна, сообщает телеканал "Россия 24".

Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и должен был зайти в несколько портов. Однако из-за опасений, что на борту могут находиться люди, зараженные коронавирусом, пять стран отказали Westerdam в швартовке. В четверг судно получило разрешение на заход в Камбоджу.



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