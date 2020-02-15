В Чехии нелегальных мигрантов нашли по стуку сердца

15.02.2020, 7:43, Новости дня

Чешская полиция задержала 11 нелегальных мигрантов в автофургоне на западе Чехии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель полиции страны Зузана Тыржова.

По ее словам, мигрантов обнаружили благодаря так называемому детектору сердцебиения. Прибор фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца, передает "Россия 24".

По данным полиции, в машине находились 11 нелегальных мигрантов. Все они направлялись в Германию. Большинство из них оказались гражданами Афганистана, все в возрасте от 16 до 36 лет.