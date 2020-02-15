Слепой поляк прозрел после того как его сбила машина

15.02.2020, 7:41, Разное

Более 20 лет назад Януш Горай (Janusz Goraj) из города Гожув-Велькопольски начал терять зрение. Сначала на левом глазу, а потом и на правом. Это произошло из-за побочного эффекта тяжелой аллергии на лекарства.

Из-за поврежденной сетчатки левый глаз Януша вообще ничего не различал, а правый мог отличать лишь темноту от света. Для мужчины это было большим ударом, но понемногу он оправился и привык жить слепым (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Но в 2018 году Януш переходил улицу по пешеходному переходу и его сбил нерадивый водитель. Мужчина сильно ударился головой о капот автомобиля, а потом упал на асфальт и снова сильно ударился головой. Также он повредил себе бедро и ему потребовалась серьезная операция.

После операции Януш лежал в больнице и восстанавливался, но однажды утром он проснулся в своей палате и внезапно понял, что он может различать предметы вокруг. Теперь это были не просто размытые тусклые белесые пятна, а все выглядело очень четко. Честно говоря, теперь Януш начал видеть даже лучше, чем он видел до потери зрения.

Потрясенный мужчина сразу же сообщил об этом врачам и пока никто так и не смог рассказать, каким образом это произошло.

"Его зрение действительно резко улучшилось за две недели. Мы не знаем в точности, что могло быть причиной, но возможно подействовали те лекарства, которые он принимал в это время", — утверждает Агнешка Вишневска, представитель больницы.

Странный случай с Янушем Гораем лишь несколько дней назад стал известен широкой общественности и разошелся по польским СМИ. Но даже спустя два года после того как это произошло, врачи не могут найти причину этого "чуда". Сам Януш считает, что всему виной именно сильные удары по голове во время аварии.

"Когда я лежал на больничной койке, я испытал удивительную радость, когда начал различать предметы. Врачи тоже были удивлены моим состоянием, но они не знали. почему это случилось. Когда я вышел из больницы, я видел все так четко, что мог различать автомобильные номера и читать мелкий текст на своем телефона. Моя жизнь полностью изменилась!", — утверждает сам Януш Горай.

Горай почему-то отказался принимать участие в медицинских исследованиях, которые помогли бы врачам установить причину его чудесного излечения. Он мечтал поскорее забыть обо всем и начать вести нормальную жизнь. Вскоре после выхода из больницы он обнаружил себе работу охранником в той же больнице, где его лечили.

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