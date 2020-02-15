На берег Мексики выбросило странного и безглазого угря-дельфина

15.02.2020, 7:41, Разное

Буквально вчера мы выкладывали новость о необычных останках, найденных на пляже в Шотландии, а сегодня в СМИ пишут о новой странной находке в Мексике.

Необычное существо было найдено на тихоокеанском пляже в районе Дестиладерас, что рядом с популярным туристическим курортом Пуэрто-Вальярта.

Люди, которые первые нашли эту еще едва начавшуюся разлагаться тушу, подумали, что это дельфин. Но чем больше они разглядывали тело животного. тем больше убеждались, что это не так (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

У существа не было ни одного ласта, а на голове не было глаз, также его хвост кажется излишне длинным для дельфина и на нем нет плавников.

По одной из версий, люди натолкнулись на недоношенного детеныша дельфина, который погиб из-за мутаций, несовместимых с жизнью. По другой это вообще не млекопитающее, а один из видов угрей. Правда ни на один известный вид угрей это существо также не похоже, в том числе на знаменитую зубастую мурену.

Голова мурены

Поняв, что увиденное ими существо очень необычное, люди были очень напуганы. Такого они здесь прежде не находили никогда. Позже, когда о находке написали местные СМИ и сюда ринулись журналисты, опрошенные ими рыбаки тоже не смогли опознать тело существа.

Последняя зацепка оказалась связана с глубоководным районом неподалеку от Пуэрто-Вальярта, в этом месте глубина достигает более километра и оно плохо изучено, поэтому там теоретически могут жить неизвестные науке существа.

Еще одна версия учитывает, что найденные останки могут быть подделкой какого-нибудь шутника, но пока для этого не было получено никаких доказательств.

Что было дальше с указанными останками, осматривал ли их биолог или тушу по быстрому удалили с пляжа и куда-то выбросили, чтобы она там не разлагалась, неизвестно.

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