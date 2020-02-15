Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

15.02.2020, 7:37, Разное

История святых

Праздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно

церковному календарю 15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого завета

Новым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с

младенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.

Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет до

прихода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнился

в строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на «Жена».

Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, пока

лично не узрит исполнение пророчества.

Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли

ребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению Святого

Духа отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой,

которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали в

младенце Сына Божьего и восславили его.

Молитвы на 16 февраля

С историей святых связано народное название даты. Ее называли

не только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16

февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у них

здоровья для новорожденных.

Народные обычаи

Третье название сегодняшнего дня связано с прикладной

традицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. В

полном соответствии с поговоркой «Готовь сани летом, а телегу – зимой», в этот

день старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.

Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых.

Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управиться

со всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, какой праздник 16 февраля.

Неделя о блудном сыне

Согласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица –

неделя о мытаре и фарисее – завершается 16 февраля. В этот день верующие

вспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырех

воскресений подготовки к Великому посту.

Именины 16 февраля