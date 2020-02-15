Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

15.02.2020, 7:37, Разное

История святых

Праздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно
церковному календарю 15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого завета
Новым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с
младенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.

Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет до
прихода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнился
в строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на «Жена».
Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, пока
лично не узрит исполнение пророчества.

Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли
ребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению Святого
Духа отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой,
которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали в
младенце Сына Божьего и восславили его.

Молитвы на 16 февраля

С историей святых связано народное название даты. Ее называли
не только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16
февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у них
здоровья для новорожденных.

Народные обычаи

Третье название сегодняшнего дня связано с прикладной
традицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. В
полном соответствии с поговоркой «Готовь сани летом, а телегу – зимой», в этот
день старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.

Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых.
Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управиться
со всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, какой праздник 16 февраля.

Неделя о блудном сыне

Согласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица –
неделя о мытаре и фарисее – завершается 16 февраля. В этот день верующие
вспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырех
воскресений подготовки к Великому посту.

Именины 16 февраля

  • Адриан,
  • Азария,
  • Анна,
  • Василий,
  • Владимир,
  • Власий/Вукол,
  • Диодор,
  • Еввул,
  • Иван,
  • Клавдиан,
  • Клавдий,
  • Михаил,
  • Николай,
  • Павел,
  • Папий,
  • Роман,
  • Симеон,
  • Семен,
  • Симон,
  • Тимофей.


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