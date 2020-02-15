Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

15.02.2020, 7:37, Разное
История святых
Праздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно
церковному календарю 15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого завета
Новым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с
младенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.
Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет до
прихода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнился
в строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на «Жена».
Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, пока
лично не узрит исполнение пророчества.
Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли
ребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению Святого
Духа отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой,
которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали в
младенце Сына Божьего и восславили его.
Молитвы на 16 февраля
С историей святых связано народное название даты. Ее называли
не только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16
февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у них
здоровья для новорожденных.
Народные обычаи
Третье название сегодняшнего дня связано с прикладной
традицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. В
полном соответствии с поговоркой «Готовь сани летом, а телегу – зимой», в этот
день старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.
Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых.
Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управиться
со всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, какой праздник 16 февраля.
Неделя о блудном сыне
Согласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица –
неделя о мытаре и фарисее – завершается 16 февраля. В этот день верующие
вспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырех
воскресений подготовки к Великому посту.
Именины 16 февраля
- Адриан,
- Азария,
- Анна,
- Василий,
- Владимир,
- Власий/Вукол,
- Диодор,
- Еввул,
- Иван,
- Клавдиан,
- Клавдий,
- Михаил,
- Николай,
- Павел,
- Папий,
- Роман,
- Симеон,
- Семен,
- Симон,
- Тимофей.
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