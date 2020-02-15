Мнение: Голубые воришки с Яндекса — расценки Дзена опустились ниже 10 рублей за 1000 просмотров

15.02.2020, 7:35, Разное

Принял решение уйти с Дзена — достало скотское отношение к авторам. ЖЖ и ФБ хотя бы честно ничего не платят, а не пытаются постоянно воровать твои копейки, причем делая вид, что «так и было». И здесь все же — пока — на порядок меньше цензуры, чем на Дзене.















Вновь посчитал свои «доходы» от постов в Дзене за последний месяц — примерно с 15 января по 14 февраля. Получилось — менее 10 рублей за 1000 просмотров! Это уже просто какой-то беспредел. Особенно впечатляет, что очередное «урезание» расценок происходит на фоне совершенно беспредельного усиления цензуры — когда Яндекс блокирует показы постов уже буквально за всё, не снисходя до объяснений.

То есть ситуация, в которую загоняют авторов Дзена, становится совершенно бесперспективной: фактически сегодня, даже если ты достигнешь показателя «миллион просмотров твоих постов за месяц» (авторы Дзена знают, насколько серьезна эта цифра — миллион просмотров) — ты получишь за это меньше 10 тысяч рублей (то есть, по меркам сегодняшней РФ — сумму менее прожиточного минимума)!

Впечатляет также наглость администрации Дзена: фактически за 2 года она уменьшила — ступенчато — свои расценки для авторов Дзена как минимум в 5 раз… но ни об одном таком снижении официально не объявила, авторы узнавали о снижениях исключительно по факту уменьшения своих заработков, на фоне порой даже роста посещаемости своих каналов.

Честно говоря, это все уже достало. Не в том дело, что я хочу «зарабатывать на Дзене»; дело в достоинстве. Надоело поистине скотское отношение администрации площадки к авторам, надоела тупая цензура, которую выдают за «достижения искусственного разума».

Поэтому заявляю о том, что приостанавливаю свою деятельность на Дзене и ухожу с площадки — как минимум до тех пор, пока в отношении хозяев к авторам не произойдут реальные подвижки в сторону большей уважительности и открытости. Прошу извинения у подписчиков этого канала — но вы всегда можете найти мои тексты на моем ресурсе sapojnik.livejournal.com. Призываю всех авторов, которых тоже не устраивает текущая ситуация, последовать моему примеру.