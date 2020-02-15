Трамп похвалился стеной на границе с Мексикой

15.02.2020, 7:30, Новости дня

Длина новых участков стены между США и Мексикой на данный момент составляет почти 200 километров. Об этом накануне сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Прогрессом в строительстве он похвастался перед представителями пограничной службы страны. По его словам, к концу года планируется возвести еще порядка 650 километров.

Хозяин Белого дома также отметил, что за последнее время "случаи незаконного пересечения американо-мексиканской границы упали на 75 процентов".

Ранее на это неделе американские СМИ сообщили о намерениях Белого дома перенаправить еще около 4 миллиардов долларов Пентагона на строительство стены с Мексикой. Эти средства станут дополнением к уже более чем 7 миллиардам долларов, которые администрация планирует перенаправить с других статей Пентагона.



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