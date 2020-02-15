Скандалы: Американские СМИ оказались замешаны в лоббировании интересов ПНС

15.02.2020, 7:26, Разное

Немецкое издание Zuerst установило, кто заинтересован в распространении слухов о бойцах ЧВК «Вагнера», якобы присутствующих в Ливии

В докладах, опубликованных Пентагоном и госдепом США, видно, что его авторы (главные инспекторы) в разборе ливийской ситуации с октября по декабрь 2019 года давят на то, что представители ЧВК дестабилизируют обстановку в Ливии. Не имея никаких доказательств, они заявляют, что Россия отправила в Африку до 1200 наемников.

Немецкое издание смогло найти «корни» подобных заявлений. Журналисты отыскали договоры, заключенные между ПНС Ливии и американскими компаниями, где в числе услуг были и информационные. Также речь шла и о продвижении интересов ПНС американскими конгрессменами.

Федеральное агентство новостей провело свое расследование, придя к выводу, что именно после вмешательства Штатов в Сеть и начали поступать бездоказательные тексты о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

В свою очередь, немецкие журналисты захотели понять, в чем причина конфликта между так называемым ПНС и Палатой представителей. Западные СМИ переполнены сообщениями о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, пользуясь поддержкой России, своим наступлением на Триполи ведет страну к гуманитарной катастрофе, в то время как ПНС предстает чуть ли не в образе мирного и демократичного правительства.

Чтобы понять вектор движения западных медиа, достаточно взглянуть на отчеты американской лоббистской компании Mercury Public Affairs. Доступ к ним открыт, а информация, которую нужно транслировать в СМИ, прописана прямым текстом.



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