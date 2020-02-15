Депутаты в Киевской области отказались от украинских сограждан из Уханя

15.02.2020, 7:19, Новости дня

Депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе эвакуированных из Уханя граждан Украины.

В ходе срочной сессии райсовета рассматривался только вопрос о «недопущении проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19» в районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Депутаты решили обратиться к главе государства Владимиру Зеленскому, а также нардепу Александру Дубинскому («Слуга народа»), чтобы не допустить размещения эвакуированных украинцев в районе. Свое решение депутаты объяснили отсутствием подходящих для карантина медицинских учреждений.

Сообщалось, что спецборт с гражданами Украины будет отправлен в Киев 11 февраля, но позднее украинское посольство в Китае изменило сообщение, убрав дату.

В украинском минздраве заявили, что спецборт с гражданами Украины, у которых нет симптомов заболевания, прибудет в Киев 18 февраля.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что «есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять граждан на следующей неделе». Украинцы, вернувшиеся из Китая, «14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов».

Напомним, находящиеся в Ухане украинцы обвинили Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила спасти украинцев в Ухане.



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