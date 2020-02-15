Депутаты в Киевской области отказались от украинских сограждан из Уханя

15.02.2020, 7:19, Новости дня
Депутаты Обуховского районного совета Киевской области отказались принимать в своем районе эвакуированных из Уханя граждан Украины.
В ходе срочной сессии райсовета рассматривался только вопрос о «недопущении проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19» в районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Депутаты решили обратиться к главе государства Владимиру Зеленскому, а также нардепу Александру Дубинскому («Слуга народа»), чтобы не допустить размещения эвакуированных украинцев в районе. Свое решение депутаты объяснили отсутствием подходящих для карантина медицинских учреждений.
Сообщалось, что спецборт с гражданами Украины будет отправлен в Киев 11 февраля, но позднее украинское посольство в Китае изменило сообщение, убрав дату.
В украинском минздраве заявили, что спецборт с гражданами Украины, у которых нет симптомов заболевания, прибудет в Киев 18 февраля.
Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что «есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять граждан на следующей неделе». Украинцы, вернувшиеся из Китая, «14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов».
Напомним, находящиеся в Ухане украинцы обвинили Киев в затягивании эвакуации. Среди них началась паника. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила спасти украинцев в Ухане.
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