Бучневич и Панарин принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» очередную победу

15.02.2020, 7:06, Новости дня

Всего сутки разделили две победные игры "Нью-Йорк Рейнджерс" в регулярном чемпионате НХЛ. После победы в гостях над "Миннесотой Уайлд" "рейнджеры" перебрались в Коламбус, чтобы оставить не у дел бывшую команду россиянина Арметия Панарина. "Коламбус Блю Джакетс" уступили со счетом 1:3.

При этом Панарин забить не сумел, но отдал голевой пас Строуму, который установил окончательный счет в матче на 58-й минуте. А до этого у гостей отличился еще один россиянин Павел Бучневич, который забил первым, и Крайдер. В составе "синих жилетов" шайбу забросил Бьоркстранн.



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