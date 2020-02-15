Мирный план по Донбассу не устроил Киев

15.02.2020, 7:06, Новости дня

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Документ под названием "12 шагов к усилению безопасности на Украине" представили накануне. В его разработке участвовали бывший министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Однако Киев заявил, что представленная инициатива частная и не соответствует официальной позиции Украины, а сам документ назвали пророссийским.

 



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