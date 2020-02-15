Диетолог объяснил вред употребления бананов на завтрак

15.02.2020, 7:04, Разное

Бананы на завтрак могут навредить здоровью. Диетологи советуют употреблять эти экзотические плоды в сочетании с полезными жирами, чтобы они во время утренней трапезы приносили пользу.

Диетолог Дерил Джоффри объясняет необходимость воздержания от перекусов бананами утром тем, что они на 25% состоят из сахара. Употребление продукта может вызвать резкий скачок глюкозы в крови и спровоцировать обострение аппетита.

Бананы насыщены кальцием, клетчаткой, магнием и другими ценными микроэлементами, но они не способны поддерживать организм до обеда. Плоды, чтобы сделать их максимально полезными для здоровья, следует употреблять в сочетании с жирами, содержащимися в арахисовом масле, натуральном йогурте, а также с кашами, нейтрализующими воздействие сахара и предотвращающими скачок инсулина.