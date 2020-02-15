Пекин объявил США угрозой для Китая

15.02.2020, 6:58, Новости дня

США представляют угрозу для Китая, сообщил глава китайского МИДа Ван И.

«Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда», – приводит слова Ван И РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Он указал, что Вашингтон оказывает на Китай «давление, по любому случаю критикует и пытается очернить», хотя Пекин «готов следовать «пяти принципам мирного сосуществования» с США», передает

Китай отметил, что его парламент не вмешивался во внутренние дела США, а вот американский рассмотрел и одобрил целую серию законопроектов, «которые являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая».

Кроме того, китайские военные силы не проводят демонстрации вблизи США, хотя Вашингтон регулярно «бряцает оружием» у китайских границ.

США использую санкции для давления на Пекин, Китай же никогда не вводил санкции против американских компаний.

«И проблема, которую необходимо решить, как раз и заключается в том, чтобы устранить эту угрозу со стороны США», – сказал министр.

Ван И заявил, что «мир богат и разнообразен, различные цивилизации должны уважать друг друга». Но есть те, кто «сохранил идею о превосходстве западной цивилизации» и выступает за «конфликт цивилизаций», сказал глава МИД Китая.

«Они не готовы и не в состоянии принять подъем и развитие любой незападной цивилизации. Но это несправедливо», – сообщил министр, подчеркнув, что все государства являются равноправными членами международного сообщества.

Ван И подчеркнул, что «американская система и модель – выбор американского народа», а «социализм с китайской спецификой является выбором китайского народа», который США должны уважать.

Он отметил, что США из-за распространения коронавируса ввели ненужные ограничения в отношении Китая, что создает неудобства для реализации первой части торговой сделки, Вашингтону следует помнить о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.