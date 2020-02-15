Конькобежцы России: еще четыре медали на чемпионате мира

15.02.2020, 6:30, Новости дня

Российские конькобежцы сделали победный дубль на чемпионате мира на отдельных дистанциях в США.

Павел Кулижников и Руслан Мурашов были быстрее всех на дистанции 500 метров и завоевали соответственно золотую и серебряную медаль.

Кулижников при этом бежал с травмой: после падения накануне в командном спринте у спортсмена вывихнуто плечо.

Еще две медали сборной принесли женщины. Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места — также на дистанции 500 метров; наши спортсменки показали при этом личные рекорды, передает телеканал "Россия 24".



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