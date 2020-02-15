Евгения Медведева исполнит роль Сейлор Мун в японском ледовом шоу: детали проекта

15.02.2020, 6:14, Разное

В минувший четверг японские СМИ сообщили, что 20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в ледовой постановке про, пожалуй, самую известную героиню аниме — Сейлор Мун. Постановка приурочена к 25-летию выхода японского мультфильма на экраны. Вчера же Евгения приняла участие в первой пресс-конференции, посвященной будущему ледовому шоу. Конечно же, она пришла на встречу с журналистами в образе юной волшебницы.

Собираюсь много тренироваться и работать, чтобы стать Сейлор Мун. Костюм очень удобный, никакого дискомфорта нет. Парик добавляет образу реалистичности. Сделаю все возможное, чтобы быть похожей на настоящую Сейлор Мун. Я тренировалась у зеркала — работала над мимикой, —

сказала Евгения в беседе с журналистами. А после пресс-конференции многократная российская чемпионка мира и Европы и конкурентка Алины Загитовой опубликовала фото в своем Instagram, на котором сменила белую блузку и синюю мини-юбку на пудрово-розовый костюм, но оставила прическу своей героини и написала:

Ну… Я просто должна была сделать эту фотографию.

К работе над спектаклем приглашены и другие известные фигуристы: Сатоко Мияхара, Мираи Нагасу, Алиса Чиссни, Эндрю Поже, Джейсон Браун и Курт Браунинг. Первые зрители смогут увидеть постановку вживую летом этого года. Шоу будут показывать три дня подряд — с 5 по 7 июня.

Напомним, впервые в образе Сейлор Мун российская фигуристка и экс-воспитанница Этери Тутберидзе выступила на конкурсе Dreams on Ice 2016 в Японии, после чего буквально взорвала местные СМИ и соцсети. Сразу после номера она встретилась с автором манги Sailor Moon Наоки Такеучи.

エフゲニア・メドベージェワ「ドリーム・オン・アイス2016」

セーラームーン エキシビション動画

可憐ですな。セーラームーンが本当に大好きなのが良く判る。#フィギュアスケート#メドベージェワ#ドリームオンアイスpic.twitter.com/jGOK0zDZxB

— こばちば(´･ω･`) (@kobachiba01) July 9, 2016

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)2 Июл 2016 в 12:53 PDT

Спустя год, в апреле 2017-го, она повторила этот образ на командном чемпионате мира в Токио и выступила в развлекательном шоу на местном телевидении. Зрители и интернет-пользователи особенно отметили, что движения Медведевой практически не отличаются от мультфильма. Посмотрите сами.

Еще одна порция зажигательных танцев @JannyMedvedeva на японском ТВ-шоу pic.twitter.com/nnmBosq8F9

— Olympic Russia (@Olympic_Russia) May 28, 2017