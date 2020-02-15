Арестован отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево

15.02.2020, 6:06, Новости дня

Хабаровский суд арестовал на два месяца отца, бросившего детей в Шереметьеве.

На заседании Виктор Гаврилов не смог назвать дату рождения одного из сыновей. Мужчину обвиняют не только в том, что он бросил детей в незнакомом месте, но и избивал их и жену, а также украл деньги у своей знакомой, сообщает "Россия 24".

В конце января мужчина прилетел с детьми из Хабаровска в Москву, где и оставил сыновей. В одном из рюкзаков правоохранители обнаружили документы и записку, в которой отец объяснялся, что не может содержать детей. Сам он затем улетел в Ростов-на-Дону. А мальчиков перевезли в Комсомольск-на-Амуре. Там их сначала передали бабушке по материнской линии и оформили временную опеку. Позже отца задержали уже в Хабаровске. А двух мальчиков передали родной матери.



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