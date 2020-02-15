15.02.2020, 6:06, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 67 тысяч человек, количество жертв — более полутора тысяч. Накануне первый случай заболевания зафиксирован в Египте.

По данным местного Минздрава, зараженный — гражданин Китая, болезнь протекает без симптомов. Инфекцию обнаружили в ходе плановой проверки всех прибывающих в страну.

А в Испании два пациента, в организме которых ранее обнаружили коронавирус COVID-19, выписаны из больниц. Об этом сообщили местные власти. В обоих случаях речь также идет об иностранцах, заразившихся за пределами страны.

Между тем власти Китая предпринимают дополнительные усилия по борьбе с распространением коронавируса. В эпицентре заболевания — китайском городе Ухань — людям запретили покидать жилые микрорайоны. Для оказания медицинской помощи в провинцию Хубэй направили уже более 25 тысяч медработников.

Министерство здравоохранения Японии для лечения таких пациентов может начать применение препаратов от СПИДа. По данным ведомства, лекарство уже успешно протестировали на одном из зараженных. Тесты проводились в прошлом месяце, передает телеканал "Россия 24".

В США рассчитывают к ноябрю подготовить 150 млн доз вакцины; ее производством будут заниматься пять крупных фармацевтических компаний. Производство начнется примерно в середине марта. Об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.