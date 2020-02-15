Конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом мира в спринте

15.02.2020, 6:06, Новости дня

В американском Солт-Лейк-Сити продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Во второй день соревнований сборная РФ завоевала четыре медали. У мужчин на дистанции 500 м золото выиграл Павел Кулижников со вторым результатом в истории.

Кулижников показал время 33,727 сек., что лишь ненамного ниже его же мирового рекорда (33,61). Вторым на этой дистанции был еще один россиянин Руслан Мурашов, третье место занял японец Тацуя Шинама, а наш Виктор Муштаков отстал от него на тысячные доли секунды.

У женщин на этой же дистанции лучшей стала японка Нао Кодаира с результатом 36,691 сек. Россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина заняли второе и третье места на пьедестале с личными рекордами. Еще одна наша спортсменка Дарья Качанова и тоже с личным рекордом на 10-м месте.

Чемпионом мира на дистанции 10 км стал канадец Грэм Фиш. Он установил мировой рекорд – 12 мин. 33,867сек. В женской командной гонке преследования первые три места заняли сборные Японии, Нидерландов и Канады, а команда РФ заняла 4-ю строчку протокола.



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