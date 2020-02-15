Комиссаров считает Собчак одной из умнейших женщин

15.02.2020, 6:04, Разное

По словам телеведущего Валерия Комиссарова, проект Ксении Собчак о документальной реконструкции является очень сложным, так как на него необходимо тратить много сил и финансов. Помимо этого, он считает светскую львицу очень умной женщиной, а также понимает, почему многие завидуют ей.
Собчак сейчас является одной из ярчайших женщин в отечественном медийном пространстве. Более того, по мнению Комиссарова, телеведущая также является умной и красивой женщиной – именно эти факторы и позволили ей добиться успехов. На данный момент ведущий редко смотрит телевизор.

Например, свое детище «Дом-2» он не смотрит многие годы – с тех пор, как перестал являться продюсером и автором проекта. Как оказалось, передачу Комиссаров покинул не по своей воле. Впрочем, несмотря на безразличие к популярному шоу, он желает ему самого лучшего.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Ученые назвали состояние сепсиса опаснее рака

12.01 / Биолог Григорий Рыжаков назвал лечение рака будущим генетики

06.01 / Мнение: Секретный ингредиент коммунизма

05.02 / На районом Уханя летают огромные стаи ворон. Они чуют запах смерти?

13.02 / В центре Москвы мужчина упал с высоты

25.12 / Защитников россиян становится все меньше

11.01 / От овсянки до чеснока: Названы помогающие сжигать калории продукты

30.01 / Египетские СМИ: Россия возобновит рейсы на курорты Египта весной 2020

17.12 / В Бурятии жители обнаружили растерзанное собаками тело младенца

25.12 / Ей неинтересно светить **** — Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика