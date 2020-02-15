Комиссаров считает Собчак одной из умнейших женщин

15.02.2020, 6:04, Разное

По словам телеведущего Валерия Комиссарова, проект Ксении Собчак о документальной реконструкции является очень сложным, так как на него необходимо тратить много сил и финансов. Помимо этого, он считает светскую львицу очень умной женщиной, а также понимает, почему многие завидуют ей.

Собчак сейчас является одной из ярчайших женщин в отечественном медийном пространстве. Более того, по мнению Комиссарова, телеведущая также является умной и красивой женщиной – именно эти факторы и позволили ей добиться успехов. На данный момент ведущий редко смотрит телевизор.

Например, свое детище «Дом-2» он не смотрит многие годы – с тех пор, как перестал являться продюсером и автором проекта. Как оказалось, передачу Комиссаров покинул не по своей воле. Впрочем, несмотря на безразличие к популярному шоу, он желает ему самого лучшего.