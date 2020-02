Мнение: Письмо: «Говорил ли он о любви? Да, очень много»

15.02.2020, 5:56, Разное

Ну берите на самостоятельный разбор вот такое письмо.

Длинновато оно конечно, но местами занятное.

al_ma_vi_va

Здравствуйте, Эволюция!

Блог читаю давно, года 3-4 перечитываю посты от темы к теме с комментариями.

Очень помогает возвращаться в реальность. Спасибо Вам огромное!

Моя история для разбора.

Мы познакомились на СЗ в конце ноября.

Он поставил смайлик, типо «cool»

Я посмотрела его профиль и спросила: «это всё о Вас?»

Не помню ответа, вроде всё не о чём, а потом в какой-то день как плотину сорвало и понеслось. В какой-то момент он написал, что пора менять канал связи и диалог перешёл в whats app. Звал сразу встретиться. Для меня это был последний день 7-дневного поста ( только вода ) и я ответила, что человека на 7 дне голодовки стремно подпускать к людям, хотя чувствовала себя хорошо.

Обо мне: +/- 50, бывшая профессиональная спортсменка, 10 лет спорт-интерната, 3 образования, последнее зарубежом. Сбежала в нулевые заграницу, отшучивалась, что из большой деревни — в маленькую. В последний год получила 2 травмы по спорту и это сильно сказалось на имидже — я хромала. Тогда мне казалось, что это ппц. Сейчас лучше.

Все еще не разведена, замужем 30 лет, 10 лет живем отдельно, в разных странах. Был острый дефолт, до смертоубийства, сейчас общаемся по-приятельски, но не более, дети давно совершеннолетние и отчасти самостоятельные.

Он -ГВ- практически ровесник ( по паспорту ).

Точно не могу сказать, потому что его всегда заносило на тему возраста, впрочем как и меня. Всегда дурачился, когда спрашивала:»что-то между 58 и 62″. Или когда попросила дать мне его I-whatch в сауне: «ну не, они ж запутаются: скажут, ГВ вы резко помолодели, вам было 64, а стало 37». В общем он всегда чудил. Всегда и во всём — очень лёгкий! И голос очень молодой, красивый. Двое сыновей. От первого брака — 30, практически не контактируют, от второго — 14. Два года в разводе. Почему? Говорит, любовь закончилась. Меня он привез к себе на съемную квартиру.

Ну как привёз? Прислал фото, что покупает новые подушки и одеяла и спросил:» поедешь ко мне в читальный зал?» Я только успела спросить, какую книжку с собой брать?

Всё это укладывалось в предновогоднюю суету, в поездки по магазинам до, в прогулки по рождественским базарам, когда ничего еще нет, есть только предвкушение радости и праздника, в шатания по набережной, когда ледяной ветер сшибает с ног, а он предлагает тебе свою шапку и рассказывает про свой день, а ты только и можешь прячась от ветра, что смотреть на его ботинки; смотришь и думаешь, сколько же и куда он в них прошёл, а потом он вдруг обнимает за талию и прижимает к себе и в этом — всё, в посиделки в маленьких полночных ресторанчиках, когда есть совсем не хочется, хочется смотреть и слушать, слушать… и говорить обо всём.

О чём конкретно? О крахе надежд и иллюзий в 90-ые, о суровых 00, о том, почему кто и как уехал, о детстве, родителях, любимых, о режиме, о спорте, о том, как и кого эта жизнь построила… И еще о том, что мы оба, отчасти, аферисты…

Только он по наитию, в настоящем, а я по глупости — в прошлом.

Суть в том, что у нас несколько паспортов и мы никогда друг о друге толком ничего не узнаем.

И потом среди отъездов, переписок, встреч как факт всплывает осознание, что уже 24 часа вместе, потом 48… потом из рук начинает падать то косметика, то духи, то бокал, то всё, что может упасть. И тогда, словно в недоумении, задаешь вслух вопрос: — Господи, да что же со мной такое ? И слышишь его ответ: -«Ты влюбилась».

Говорил ли он о любви? Да, очень много. Я не вспомню, когда первый раз. Помню только, что практически постоянно. «Люблю тебя очень», потом «Люблю тебя очень сильно». Буквально с утра до вечера. Как наваждение. Мне показалось, что после этого я потеряла всякую живость.

Мне казалось, что я превращаюсь в зомби. «Хорошо, что ты есть», «тебе здесь спокойно?»

И так полтора месяца.

Бок о бок. Почти сутки напролёт. Просто втянул меня в свою жизнь. Я обалдела.

От простоты, беспонтовости. Что умеет — то делает.

Как они прошли? Мне бы хотелось написать, что в эйфории. Но это не так. С одной стороны, мне даже не за что зацепиться. Переночевав однажды у меня, он просто спросил наутро, какую полку надо прибить? Я удивилась, вроде всё на месте. Потом увидел, что кофемашина не работает. Она не работет 10 лет, с момента, как её поставили — никто не пьет кофе. Я недавно заметила. Да и то, как потом выяснилось, не знала, как её включать. Карнизы для картин увидел. Сделал. Инструменты для этого купил. Выяснилось случайно, что дверь на террасу сломана — он курит, заметил выходя. 3.01. утром здесь уже была служба по ремонту.

Я только успевала говорить спасибо. А потом однажды он сказал, знаешь еврейскую поговорку? Вместо спасибо, лучше маленький доллар. А еще лучше — два, они редкие.

Тогда однажды при случае, я ему просто положила в карман конверт. В ней было 2 доллара.

И открытка, со словами, что мы обменивались на НГ: wich you here were.

Что я для него? Мне даже говорить стыдно. Одинокий мужчина — пили чай с отколотой кружки. Принесла пару сковородок и стала готовить. Каждый вечер. Люблю это, умею, мне приятно! Везде, где жила, собирала рецепты. А потом он просто попросил помочь собрать все старое и выбросить. Вначале на кухне, потом в гостинной. И купил всё новое. Может, потому что видел, что у меня иначе. Не знаю. У меня, правда, всё своё. Шутил по этому поводу много раз. «И бельё и жнивьё».

Подкалывал меня так или иначе.

Ну да. Я же с самого начала нашего общения чувствовала себя априори ущербно.

Ну при чём тут «бельё и жнивьё». Мне просто повезло в жизни. Что-то по наследству, что-то за красивые глаза. У нас обоих есть пассивный доход. Мне это позволяет не думать о хлебе насущном, ему — отправлять ребенка то в Китай, то в Японию, то в Кембридж.

О его сыне. Как-то он начал разговор о том, что его жена не справляется и я спросила, почему он не возьмёт его к себе? И в тот же день он мне написал, что забрал.

В общем с этого момента пропала какая-то ясность.

Словно человек выпал из общения.

Потом написал, что очень устал, не спал, ещё дела, заберёт меня вечером.

Забрал. Все как прежде, ничего особенного.

И вроде всё так, да не так.

А потом, спустя неделю произошло то, что произошло.

Он ушёл гулять с собакой, я готовила завтрак. Раскладывает по тарелкам и… говорит: что-то я не вижу мяса.

-Оно внизу.

-М, ты сюда хурму привозишь, а обратно мясо?

…

Ответила, что аппетит пропал и есть я не буду.

Первое, что пришло в голову, закрыть дверь в ванной, чтоб побыть одной.

Когда успокоилась и вышла, услышала следущее: -» Ты психованная?»

….-Нет, вроде, нормальная.

-Ты же знаешь, я старый цинник, ты не видишь, где и когда зелёная лампочка, а где красная?

Ну вот ты, ну хочешь я на колени встану, ты чекнутая дурочка?

-Нет, упаси господь — не надо…

(далее паясничество какое-то, и всё в сторону дивана, заласкаю и прочее)

Тем дело и кончилось

Разъехались после по делам вместо сауны (с обвинениями меня).

Вечером пишет: я внизу.

Я молчу.

Проходит 15 минут, 20…

Машина стоит заведеная. Вышла, спрашиваю, чего не звонишь, мало-ль я уснула?

-Жду. Мне есть, чем занятся.

Приехали.

-Ужинать будешь?

-Нет

-Байкот?

Нет, вчера сказала, что после 22:00 завязываю.

-Как хочешь.

-Я спать хочу.

-Иди спать.

Ложусь на диван. Включает фз какой фильм на полную громкость. Я накрываю голову подушкой, терплю минут 10-15, пока он ест и думаю, что это?

Потом встаю и говорю, что хочу домой.

Он садится рядом, смотрит и спрашивает: -«А не хило тебя колбаснуло! Но это следствие… А причина?» И смотрит, словно первый раз видит.

-Лучше пойду, пока не поздно.

-Пока не поздно что? Хорошо, я тебя отвезу.

-Не надо

-Такси вызвать?

-Нет

-???

Деньги есть?

-Да.

Напишу, как доеду.

Ну и… заблудилась я…

Туда- сюда, там спальный район. Не то что автобусы, машины не ездят.

Сижу полчаса на скамейке, никто мимо не проходит, чтоб спросить. Да, можно написать знакомым, но объяснить…

Покочевряжилась, и написала как есть: заблудилась.

-Возвращайся по той дороге, что ушла.

-Нет тут дороги, я уже кругов намотала.

-Скинь геолокацию.

-Не умею

-Где ты?

-Где-то на детской площадке, где с собакой однажды гуляли (видео в темноте)

-Жди, отправил за тобой спасателей.

Пришёл. Посмеялся: -«Что бензин кончился, батарейка села?»

-Ты прав.

Пришли домой. -Иди спать, чучундра.

Утром все по прежнему.

Новая посудомоечная машинка, бытовуха. Днём по делам. Надевает мне сапоги и ставит мои тапочки в шкаф (всегда так).

Все остальные вещи я привозила и увозила.

Вечером пишет, отвёз Жучку (собаку) сыну, еду за тобой. Я пишу, поздно уже, спать собралась, с дочкой сегодня останусь.

-Ок, тогда поеду доделывать свои таблицы.

-люлю тебя

-очь очь

накаут

у меня нет слов, я только фото с Жучкой послала ( она класскная )

на следующий день тишина. Мой случайный звонок.

Ответ: занят, наберу позже.

-Я случайно.

Задумчивый смайл.

Следующий день, приходят письма по ремонту, которые мы вместе обсуждали, пересылаю ему по почте. Ответ: я не понял, там два окна или одно.

Я звоню позже. Еще раз. Ответа нет. Я спрашиваю: ты где?

Еще позже: откликнись, пожалуйста, я переживаю. Пожалуйста.

Тишина….

Ну что тут… Меня уже много дней до того качало. Раскачало до того, что я написала бывшему МЧ. Мы 6 лет знакомы. Он казанова тот еще, даже улыбка как у Казановы в ФС. И татуировки и…

Я шесть лет вылезала, но это другая история.

Диалоги наши просты:

-И

-да?

-приедешь?

-да

-когда?

-уже здесь

-где?

-внизу

(это если он здесь, конечно, а не в другом городе)

Я его прошу:- ты мне объясни, дуре, что происходит?

А он в ответ, я бы думал, что что-то случилось. ( Ну он тот ещё троль ).

Раз так, говорю, поедем, проверим. Позвонили в дверь, постучали в окно. В итоге он сам сказал, это частная территория, поехали отсюда, пока кто-нибудь полицию не вызвал.

Так прошло несколько дней.

Через несколько дней приходит смс:

-М, я вернулся. (с сердечками, да)

И дальше про то, что там кое-то продано из того, что я просила выставить на его профиле.

Я сразу все отослала, прислала номер отправки.

Через пару дней все же написала ему вопрос: «вернулся откуда и куда?»

С того момента прошла неделя.

——-

Мне очень жаль… Но выходит так, что этого мужчину я не понимала, не поняла и уже не пойму. Тем близким, кто был в курсе нашего знакомства, я говорила только одно: я такого не встречала и не встречу. И ему в ответ на ласковые слова и признания, повторяла одно: » за что, мне такая премия?» (позаимствовала из сериала, каюсь — но ведь лучше не скажешь! )

Он отвечал, наверное, грешила мало. Как знать…

Я знаю только, что всё, что я делала — это было лучшее на тот день, что я могла.

Мой вопрос простой. Когда-то придется решать вопрос деньгами. Это не такая большая сумма для нас обоих. Как сделать так, чтобы это не было щипцами или навязчивостью? Мне легче их оставить и забыть. Только боюсь, это будет снисходительностью сверху. И еще его инструменты. Как вернуть? Встречаться не хотелось бы.

PS. Некоторое время до этого, как-то раз он прислал ссылку на деревушку в Голандии, где выращивают устриц и моллюсков)

Я все прочитала, порадовалась предложению и написала, что далеко вроде. Он ответил, да ну, +/-200 км. -При хорошей погоде можно и дойти. А потом сказал, что мы едем на 14 февраля с его знакомыми вместе, которые приедут на викэнд. Ого! И мы смотрели ночью близлежащие гостиницы и что-там…пока он не сказал, что мы поедем в самую лучшую, в самый ***** номер. Он был один и его нельзя было отменить после оплаты.

Я спросила, может не стоит? Никогда нельзя быть уверенным в том, что будет завтра.

А он в недоумении посмотрел на меня: -«Разве мы не поедем?»

Всех с Днём Святого Валентина!