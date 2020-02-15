Хафтар обещал Эрдогану сделать Ливию «могилой для террористов и наемников»

15.02.2020, 5:30, Новости дня

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар рассказал, при каком условии в стране возможно прекращение огня.

Он сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что «Ливия станет могилой для террористов и его наемников». При этом Хафтар напомнил об участи террористов в Бенгази и на побережье залива Сирт, передает ТАСС со ссылкой на Afrigate News.

Хафтар заявил, что мира не будет, пока «не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные милиции, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию».

Он заявил, что ЛНА вернет «Триполи в лоно родины», даже если «предатели призовут всех наемников мира». Хафтар отказался от «компромисса» и обещал сделать Триполи «свободной, безопасной и миролюбивой столицей всех ливийцев». Он заверил, что «освобождение столицы не за горами».

Хафтар обещал изгнать террористов из Ливии, «только в этом случае будет объявлено о постоянном прекращении огня».

Хафтар направил послание участникам акции протеста в Бенгази против турецкого вторжения. Акции протеста против вмешательства Турции прошли в ряде восточных городов Ливии.

В конце января стало известно о планах Турции построить военную базу недалеко от Триполи. Тогда же к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника, хотя Анкара заявляла, что не намерена наращивать контингент в Ливии.



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