Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

15.02.2020, 5:30, Новости дня

Матчем в Каролине стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова. А у "дьяволов" голевым пасом отличился Никита Гусев.

Хозяева сразу "взяли быка за рога" и к 11- минуте усилиями Нидеррайтера и Фогеле вели – 2:0. Затем Мюллер сократил разрыв и команды некоторое время забить не могли. Но затем еще три шайбы забросили "ураганы" Свечников, Нечас и Эдмундсон. У "Нью-Джерси" на 54-й минуте отличился Андерсон.



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