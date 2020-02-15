VOAэкспресс 14 февраля 2020 

15.02.2020, 5:14, Новости дня

Мюнхенская конференция

Выступая на открытии ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что соперничество «великих держав» ведет к новой гонке ядерных вооружений. Штайнмайер выразил сожаление по поводу подхода США, России и Китая к международной политике.

СНВ-3: что дальше?

США оказывают давление на Китай, чтобы убедить его присоединиться к диалогу о контроле над стратегическими вооружениями СНВ-3.

Срок действия американо-российского договора СНВ-3 истекает через год.

Ядерные арсеналы США и России намного больше, чем у Китая, однако усиление китайской военной мощи беспокоит США и их союзников.

Президент Дональд Трамп предложил Китаю присоединиться к работе над соглашением, которое заменит СНВ-3.

Китай отверг это предложение, указав, что его небольшие стратегические ядерные силы имеют оборонительный характер и не представляют угрозы.

США пока не приняли решение о пролонгации договора.

Общие интересы Москвы и Вашингтона

У Вашингтона и Москвы есть общие интересы, несмотря на серьезные разногласия, заявил заместитель госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер. По словам Купера, «борьба с терроризмом – очень хороший пример того, как Вашингтон и Москва работают вместе».

Свежий подкаст «Знаем Talk»!

В День всех влюбленных мы решили посвятить подкаст ласковым словам, которыми мы называем любимых. Почему рыбки, зайки и солнышки многих раздражают, но все равно не выходят из моды? И почему в английском много «кулинарных» ласковых слов? Рассуждает лингвист Максим Кронгауз.