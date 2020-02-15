США подняли пошлины на самолеты европейского производства

15.02.2020, 5:14, Новости дня

США подняли таможенный тариф на летательные аппараты, произведенные в ЕС – с 10% до 15%. Тариф вступит в силу 18 марта.

В октябре ВТО, рассмотрев претензии в отношении европейского авиапроизводителя Airbus, который США обвиняют в долговременном получении скрытых субсидий от Европейского Союза, предоставили Вашингтону право ввести тарифы на европейский импорт на сумму 7,5 млрд долларов ежегодно.

18 октября США установили 10% таможенную ставку на все самолеты Airbus и 25% на многие иные товары – от сыра до виски.

Комментируя последнее решение Вашингтона, Офис торгового представителя США распространил заявление, в котором указал, что готов достичь соглашения с ЕС по этому вопросу.

Airbus заявил, что этот шаг Вашингтона негативно отразится на американских авиакомпаниях и усложнит переговорный процесс.



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