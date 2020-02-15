В Санкт-Петербурге горит производственное здание

15.02.2020, 5:06, Новости дня

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге горит производственное здание на площади 300 квадратных метров.

Пожару по адресу Адмиралтейский район, Набережная Обводного канала, 134 присвоен второй номер сложности. Предположительно в кирпичном здании находятся станки по изготовлению резинотехнических изделий, передает РИА Новости.

На месте пожара работают 9 единиц техники и 36 человек личного состава.

Данных о пострадавших не поступало. В настоящее время пожарные локализовали возгорание.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

18.12 / В Европе указали на интерес НАТО в газопроводе «Турецкий поток»

24.01 / Томиленко: Не надо нам грозить колоссальными штрафами. Ответьте на вопрос, как именно мы с вашей помощью сделаем журналистскую профессию безопасной

06.12 / Рада приняла законопроект, направленный на противодействие отмыванию доходов

27.12 / Православные тролли и «молодежные русские»: как ультраправые пытаются встать с колен

15.01 / Дело об импичменте Трампа передано в сенат

12.02 / США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии

20.01 / Guardian — от Джонсона потребовали срочно обнародовать доклад о «российском вмешательстве»

23.01 / Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Против не выступил никто

05.02 / Самый большой Cadillac сменил поколение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика