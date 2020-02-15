Посольство в Канаде призвало наказать нацистских военных преступников

15.02.2020, 5:05, Новости дня

Нацистские военные преступники и их пособники не должны уйти от ответственности, заявило посольство РФ в Канаде.

Посольство заявило, что «нацистские военные преступники и их пособники», включая тех, что после Второй мировой войны скрылись в Канаде, «должны понести заслуженное наказание». При этом отмечается, что наказаны должны быть преступники «независимо от возраста».

Российские дипломаты подчеркнули, что «у нацистских злодеяний нет срока давности», передает ТАСС.

Напомним, российские следователи запросили у Канады материалы в отношении Гельмута Оберлендера – возможного участника массового убийства детдомовцев в Ейске в 1942 году.