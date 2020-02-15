Соль, растительное масло и перец помогут во время стирки сохранить цвет тканей

15.02.2020, 5:04, Разное

Некоторые хозяйки во время стирки добавляют соль, растительное масло и перец. Они утверждают, что таким образом можно сохранить первоначальный цвет тканей. Способ эксперты называют устарелым, но подтверждают, он до сих пор работает в сочетании с современными стиральными порошками.
Черный перец поможет одежде сохранить цвет. Он удалит со структуры ткани остатки мыльных средств, которые накопились за долгое время. Нужно добавить одну чайную ложку молотого черного перца в отделение для полоскания и запустить стиральную машину в режиме стирки холодной водой. Эффект после этого, утверждают хозяйки, будет замечен сразу, особенно на темных вещах.

Подсолнечное масло способно справляться с неприятным запахом, а также смягчать ткань. Очень хорошо с его помощью отстирывать кухонные полотенца. Следует приготовить раствор с натертого хозяйственного мыла, 20 граммов соды, растительного масла и замочить в нем на 8-10 часов грязные полотенца. После этого постирать. Можно также выстирать давние пятна и при помощи кипячения. Необходимо в большой эмалированной кастрюле вскипятить воду, добавить туда 2 столовые ложки масла и средство для стирки. Опустить в раствор полотенца и кипятить два часа, после чего прополоскать.

Соль, как и перец, выводит устарелые пятна, восстанавливает прежний цвет. Достаточно добавить в отсек для порошка 1 чайную ложку продукта, и выцветшие вещи станут, как новые. Соль хорошо справляется с выведением пятен от пота, крови и ржавчины.



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