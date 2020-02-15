Появились данные об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

15.02.2020, 4:37, Новости дня

Мексиканские СМИ пишут, что Мексика на фоне угроз со стороны США решила не покупать военные вертолеты у России.

Об этом сообщила газета Universal, которая ссылается на «источники в МИД» Мексики. Как пишет издание, в министерстве «заверили, что вертолеты не будут закуплены у России», передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ сообщил, что Мексика раздумывает над контрактами с «Рособоронэкспортом» на поставку военных вертолетов.

США после этого пригрозили Мексике санкциями.



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