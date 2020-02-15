Мнение: Владимир Щербицкий и его время

15.02.2020, 4:36, Разное

Интересная статья Юрия Латыша о руководителе Советской Украины Владимире Щербицком.

Владимир Щербицкий и его время

Главной заботой В. Щербицкого было народное хозяйство – прежде всего, стремительно развивавшаяся промышленность. За годы его пребывания на высших руководящих должностях в Украине в 5 раз выросли объемы промышленного производства, почти удвоилась сельскохозяйственная продукция. В начале 1980-х годов Украина производила промышленной продукции в 3,7 раза больше, чем весь Советский Союз в довоенном 1940 году. Она давала около 1/5 промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР, добывала 27% угля, 52% железной руды, производила 35% стали, 45% металлургического оборудования, более 95% магистральных тепловозов, 24% тракторов, 21% зерна, 23% мяса и молока, более 50% сахара.

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В «эпоху Щербицкого» значительно повысилось благосостояние населения, количество горожан превысило количество сельских жителей, произошла индустриализация быта, насыщение его бытовой техникой, увеличилась сеть больниц, санаториев и домов отдыха. Численность населения возросла с 43,1 млн. человек в 1961 году до 52 млн. в 1991 году; уровень урбанизации с 45,7% в 1959 году – до 66,7% в 1989 году.

В 1970-е годы потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения в Украине увеличилось на 47%, молока и молокопродуктов – более чем на треть, яиц – почти вдвое. Существенно возросло потребление овощей, фруктов, масла, сахара, рыбы и рыбных продуктов. Хотя спрос не на все продукты удовлетворялся, существовал дефицит и продуктовые очереди, а уровень потребления овощей и фруктов оставался недостаточным.

За период с 1961 по 1980 годы было построено 379 608 тыс. кв. м жилья, новые квартиры получили 34,4 млн. человек. Масштабы строительства поражали – в Киеве ежедневно в среднем возводился стоквартирный дом. Обеспеченность жильем выросла с 9,9 кв. м. на человека в 1960 году до 14 кв. м в 1980 году (а на момент выхода В. Щербицкого на пенсию составляла 17,6 кв. м). Но и этого было недостаточно: в 1981–1985 годах очередь на жилье насчитывала 1,5 млн. человек. Бывали случаи, когда она растягивалась на 10–15 лет.

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По состоянию на 1960 год в Украине на 1000 человек приходилось 7 холодильников и морозильников, в 1972 году – уже 107, а в конце «эпохи Щербицкого», в 1989 году – 288; стиральных машин – 13, 155 и 205 соответственно; электропылесосов – 5, 37 и 144; телевизоров – 17, 192 и 322. По инициативе В. Щербицкого заводы тяжелой промышленности в Украине были обязаны выпускать домашнюю утварь. Как-то на совещании в ЦК директор Харьковского тракторного завода заикнулся, мол, зачем нам эти сковородки. «Конечно, тракторы важны, – сказал ему первый секретарь. – Но людям надо и еду в чем-то готовить».

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Медицинское обслуживание было бесплатным, а сеть лечебных учреждений одной из самых широких в мире. В Украине с 1970 по 1985 годы численность врачей выросла на 60%. На 10 000 населения в СССР приходилось 38,9 врача (1985). В то время в Японии эта цифра составляла 17,5 врачей, во Франции – 17,9, в Великобритании – 18,3. Кстати, в «эпоху Щербицкого» никто из руководителей Украины в Москве не лечился: предпочтение отдавали киевским медикам. О загранице и речи не шло. Когда к первому секретарю ЦК доходила информация, что кому-то предлагают оперироваться в Белокаменной, Владимир Васильевич всегда спрашивал: «А что, у нас некому оперировать?»

Украина (особенно Крым) покрылась сетью санаториев, пансионатов, домов отдыха, где стоимость отдыха составляла чисто символическую сумму. Члены профсоюза платили от 10 до 30%, где-то 18-24 руб. за 21 день. Стоимость отдыха детей в пионерских лагерях колебалась от 4 до 12 руб. В 1975 году количество лиц, проводивших отпуск и каникулы за пределами постоянного места жительства, достигала в СССР 140–150 млн. человек – это около половины населения страны – и на тот момент составляло 20% от всего количества туристов в мире. Но отдых за рубежом для советских людей был малодоступен. Чаще всего его возможности сводились к туристическим поездкам в страны соцлагеря.

О высоком культурно-образовательном уровне населения свидетельствовал тот факт, что к середине 1970-х гг. книжный фонд библиотек Украины превышал 600 млн. томов. Ежегодно в республике издавалось около 140 млн. экземпляров книг, разовый тираж периодических изданий составлял 35 млн. экземпляров. Каждая семья в среднем выписывала 5–6 газет и журналов. В середине 1970-х годов разными формами обучения было охвачено 16,5 млн. человек, в начале 1980-х годов – уже 19 млн., то есть треть населения.

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Много внимания В. Щербицкий уделял спорту. В Украине было открыто 10 училищ олимпийского резерва, 19 факультетов физического воспитания при педагогических институтах. По инициативе «первого лица» в республике была разработана программа развития физкультуры и спорта. Целенаправленный комплексный подход к развитию физической культуры позволял спортсменам успешно выступать на всесоюзных и международных соревнованиях. А в 1980 году Киев принимал футбольный турнир Олимпийских игр.

С «эпохой Щербицкого» часто ассоциируют усиление русификации, а также репрессии против диссидентов и правозащитников. Это вызывало очень острую реакцию в диаспоре, где пресса именовала первого секретаря ЦК КПУ «мясником Украины». Действительно, с 1960 по 1977 годы доля учащихся русскоязычных школ в Украине возросла с 30,4 до 41,3%. Русский язык занял ведущие позиции в науке, высшем образовании, даже объявлялся «вторым родным». Росла доля книг, изданных на русском языке, но газеты и журналы оставались преимущественно украиноязычными. По состоянию на 1989 год тираж украиноязычных и русскоязычных книг соотносился как 50 на 50. Годовой тираж журналов на украинском языке составил более 87%, а разовый ежедневный тираж газет выходил в соотношении 2/3. И хотя эти процессы начались задолго до того, как ЦК КПУ возглавил В. Щербицкий, и проходили во всех советских республиках, многие представители интеллигенции воспринимали 1970-е годы особенно болезненно. Ходили слухи, что для того, чтобы успокоить интеллигенцию, первый секретарь даже пообещал не быть для Украины «вторым Кагановичем».

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В. Щербицкий был настоящим трудоголиком, который редко мог переключиться на что-нибудь, кроме работы. «Меньше громких слов, пышных, стереотипных фраз, больше деловитости, конкретной практической работы …», – призывал он подчиненных. На работу приходил в 9 утра, уходил перед или после просмотра программы «Время» (начиналась в 21.00). Но после 19.00 старался не беспокоить подчиненных. Даже традиционные совместные обеды членов Политбюро и секретарей ЦК КПУ использовались для согласования рабочих вопросов. Из 45 дней отпуска он отдыхал месяц – но и во время отдыха практиковал поездки и встречи. Будучи довольно жестким руководителем, Щербицкий любил держать подчиненных «в тонусе», часто критиковал – хотя, в отличие от предшественников, избегал «крутых» разговоров и «накачек», редко повышал голос, не сквернословил, – но всегда поддерживал тех, кто хорошо справлялся с работой. Член ЦК Иван Дробот отмечал, что он не встречал в своей жизни более вежливых и интеллигентных людей, чем Щербицкий, который никогда не позволял себе унижать людей.

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За годы управления республикой В. Щербицкий стремился избавиться от обременительных партийных ритуалов. В частности, он отменил встречи первого секретаря на границе областей с традиционным застольем, встречу Нового года руководителями республики. На совместные празднования члены Политбюро, секретари ЦК, заместители председателя Совета Министров с женами собирались лишь 1 мая и 7 ноября в Залесье. В. Щербицкий был против того, чтобы руководители обзаводились частными домами, дачами, машинами. Из-за этого можно было потерять не только должность, но и партбилет. Не одобрял лидер КПУ и стремление чиновников учиться в аспирантуре и защищать диссертации, хорошо зная цену таким «ученым». Абсолютное большинство мемуаристов свидетельствуют о личной скромности В. Щербицкого и неприхотливости в быту. Как все люди, пережившие военное лихолетье, он был очень экономным и даже следил, чтобы в квартире не горел зря свет. Его жизненный принцип гласил: «А что скажут люди?». Другим емким выражением Щербицкого были слова: «Есть члены партии, а есть коммунисты. Так вот я – коммунист».

Читатью статью полностью с большим кол-вом фотографий можно здесь http://liva.com.ua/vladimir-shherbiczkij-i-ego-vremya.html

Разумеется, так хорошо, как при Щербицком, Украина в обозримом будущем жить не будет.