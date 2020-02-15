США используют спецагентов против нелегалов

15.02.2020, 4:30, Новости дня
Администрация Дональда Трампа направила сотрудников спецподразделения BORTAC Погранично-таможенной службы США в ряд городов страны для ареста нелегальных иммигрантов.
Сотрудники спецподразделения будут оказывать содействие агентам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которые занимаются поиском, задержанием и выдворением из США лиц, незаконно находящихся на территории страны.
Агенты откомандированы в такие города, как Сан-Франциско, Атланта, Хьюстон, Бостон, Новый Орлеан, Детройт и Ньюарк.
Населенные пункты, в которых будут действовать эти силы, предоставляют убежище нелегальным иммигрантам, отказываясь выдавать их ICE.
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