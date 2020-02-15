15.02.2020, 4:18, Разное

в полиции объяснили, почему девушку на митинге ударили в живот.

В МВД объяснили, что полицейский ударил в живот участницу летней московской акции Дарью Сосновскую, «чтобы не допустить неправомерных действий». Ответ на ее жалобу полицейские прислали по почте, сказала «Новой газете» адвокат девушки Татьяна Молоканова, которая сотрудничает с «Зоной права».

В письме говорится, что девушка «вела себя эмоционально и агрессивно, пыталась вырваться», а когда увидела, что полицейский решил поднять упавшую на землю дубинку, сделала широкий шаг вперед чтобы «успеть наступить на дубинку и на руку сотрудника полиции». Подобные опасения заставили его применить силу.

«При просмотре видеозаписи было установлено… сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота», — говорится в документе, подписанном начальником отдела охраны общественного порядка на митингах по ЦАО Александром Махониным.

При этом глава отдела отмечает, что полицейские из УВД по ЦАО не принимали участия в задержании жителей на улице Забелина, где избили Сосновскую. Адвокат девушки напомнила, что МВД РФ до сих пор не установила личность ударившего активистку силовика.

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После акции 10 августа Сосновская обратилась с заявлением о преступлении в следственный отдел по Басманному району, который перенаправил его в Росгвардию. Там отчитались, что росгвардейцы в применении силы к девушке не замешаны. Басманный суд Москвы отказался принять жалобу адвокатов на бездействие следствия.