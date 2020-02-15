Мнение: Активизация СПИД-активистов

15.02.2020, 4:18, Разное



«Звоните ди Каприо», режиссер Жора Крыжовников

В современной РФ всякого рода «творческая деятельность» постепенно схлопывается — за ненадобностью и, главное, отсутствием платежеспособного заказчика. Книги, газеты, сетевые ресурсы, театры, кино… даже футбол! Причина одна и та же — быстрое огосударствление всего и вся, влекущее за собой исчезновение бизнеса. Нет бизнеса — нет свободных денег, нет желающих вложиться. Остается — в качестве возможного источника средств на какие-либо творческие поделки — только государство, но и государство — позднепутинского типа, то есть однородное, тупое и невыносимо, по-деревенски самодовольное. Поэтому с госденьгами тоже все плохо, поскольку государство так и норовит обставить любое предложение денег каким-нибудь зашкваром: надо изобразить что-нибудь «патриотическое», исконно-посконное, лапти-онучи-березки, «борьбу с Западом», любовь к государственному сапогу и произволу — в общем, какую-нибудь мерзость. Не все на это согласны, но куда податься? В такой ситуации легче всего писателям (им-то что, взял ручку и пиши, это никто запретить не может), а хуже всего — тем, кому для творчества непременно нужны вложения. Например, кинематографистам.

Откуда им брать деньги, если на всех деньгах в стране сидит условный Мединский или вот, как сейчас, его бывшая подручная и действующая сменщица, девица, которая «не любит музеи и западное кино»? В этой связи интересна активизация неожиданной «третьей силы», которая вдруг взялась «спонсировать» киноискусство в нашей бедовой стране. Это оказались не самодовольное государство и не загибающийся бизнес, а… борцы со СПИДом!

Натурально, спидоборцы подхватили падающее знамя, причем выступили по-крупному: в прошлом году они, по всей видимости, выступили заказчиками для молодых и самых перспективных мастеров отечественного кино, причем — и в документальной, и в художественной сферах: В.Дудь снял и выложил на Ютуп фильм про СПИД в России, а режиссер Крыжовников и вовсе замутил целый сериал «Звоните ди Каприо» с отечественным ди Каприо (Петровым) в главной роли.

Фильм Дудя вот только что показали на специальном сеансе в ГосДуме для депутатов ГД (куда, правда, почти никто из депутатов не пришел), а «Звоните ди Каприо» был признан одним из главных событий отечественного кино прошлого года. Каков замах, однако?!

Дудь — лучший (во всяком случае, самый популярный) российский документалист, Крыжовников снял три блокбастера российского кино подряд. Оба, что очевидно, получили деньги и запустили ЗАПУГИВАЮЩИЕ спидом произведения.

Дудь сделал ЗАКАЗНОЙ фильм. Деньги получил от какого-то из фондов «Борьбы со СПИДом» — в его фильме даже вообще нет рекламы. Зачем это фонду? Все очевидно: чем больше истерия и страх перед «эпидемией СПИДа», тем больше будет пожертвований в этот фонд, тем больше сдадут платных анализов. Такое вот взаимное опыление — все довольны. И Дудя тоже можно понять — деньги-то нужны. На одной рекламе много не заработаешь.

У Крыжовникова все еще масштабнее. Он снял, по сути, и вовсе апокалипсис: в его сериале, который начинается как современная бытовая комедия из жизни творческих работников (его любимый жанр), СПИД понемногу становится одним из главных героев сериала, а ближе к финалу и вовсе уже косит героев, как косой, вытягивая наверх всякие экзистенциальные вопросы, оттесняя юмор на периферию и, наконец, выводя всё на уровень какой-то античной трагедии.

Жора Крыжовников даже как-то перестарался, на мой взгляд; СПИД в его сериале — это уже явно не «просто болезнь», а сериал, соответственно — не просто призыв к публике «отнестись внимательнее к своим сексуальным контактам, пользоваться презервативом и вовремя проверяться»; к последним сериям, по-моему, даже самый тупой зритель должен уловить, что для авторов СПИД — это натуральная «чума 21 века», а точнее — Бич Божий (иначе трудно оправдать невероятную вирулентность и смертоносность «сериального» СПИДа). СПИД в «Звоните ди Каприо» выступает в символическом смысле, как намек для зрителей — типа терпение богов на пределе, за столь тупую и бессмысленную жизнь, которую вы все ведете, придется вымирать, причем массово и быстро. Протопоп Аввакум какой-то, а не Крыжовников! Все это хорошо, но был бы я заказчиком от Фонда — был бы недоволен: после последней серии «ди каприо» у зрителя желание не столько быстрей бежать проверяться и закупаться презервативами, сколько пойти и утопиться с тоски в ближайшей канаве (отмечу, кстати, гениальную как всегда игру Александра Петрова и жены самого Крыжовникова — это реально мощнейшие актеры).

Библейского замаха сериал, рекомендую. У Дудя-то фильмец вышел послабее — видно, что сделан-то он «на отъ…ись!», то есть сам наш Вдудь ни в какой-такой смертельный СПИД не верит, просто отрабатывает заказ (явно сериал Крыжовникова не смотрел, поэтому не проникся).

Но мне вот что непонятно во всей этой движухе: почему СПИД?? Почему все в стране погибает, а на фонды «борьбы со СПИДом» это не распространяется, они, наоборот, усиливают экспансию? (стоит ли говорить, что ни в какую борьбу со СПИДом, как собственно, и в сам СПИД, я не верил и не верю). Удивительно получается: страна гниет на корню, но главная ее проблема, «оказывается», выдуманная болезнь, и «на борьбу с нею» мобилизуют лучших художников! Крыжовников вот вырвался из плена «заказа», поднялся на три уровня выше — Дудь, очевидно, не смог.

Но откуда вообще взялась эта тема в качестве «главной»?! Чудеса какие-то.

«Много неясного в странной стране.

Можно запутаться и заблудиться.

Даже мурашки бегут по спине

Если представить, что может случиться».

Воистину так.