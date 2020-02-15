Скандалы: «Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»

15.02.2020, 4:09, Разное

Призер чемпионата мира Сара Абитболь по фигурному катанию рассказала, как французские тренеры годами насиловали своих юных воспитанниц

Во французском спорте разгорается сексуальный скандал. В конце января бывшая фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира 2000 года Сара Абитболь опубликовала автобиографию «Такое долгое молчание». В книге она в деталях описала, как ее, еще девочку, на протяжении нескольких лет регулярно насиловал тренер Жиль Бейер. На эту новость откликнулись ее соотечественницы, которые также рассказали о домогательствах со стороны наставника. Тренер продолжает работу по сей день, несмотря на волну возмущения, захлестнувшую не только Францию, но и спортивный мир. Подробности этой истории, о которой, как оказалось, знали в руководстве национальной федерации, выяснила «Лента.ру».

Он предупреждал, но никто не слушал

По запросу sexual abuse figure skating France («сексуальное насилие фигурное катание Франция») в Google находится более шести миллионов ссылок на заметки на разных языках — и все они датированы не ранее чем 29 января. Особенно активно пишут на эту тему Le Parisien, FranceInfo, L`Equipe, CNN, BBC. Вот краткая сводка скандала в заголовках этих СМИ:

— «Французская фигуристка Сара Абитболь обвинила бывшего тренера в изнасилованиях»;

— «Прокуратура Парижа начала расследование в отношении экс-тренера фигуристки Сары Абитболь»;

— «Сексуальное насилие в фигурном катании: министр спорта Роксана Марасиняну требует отставки президента федерации»;

— «Глава французской Федерации катания на коньках Дидье Гайаге подал в отставку из-за скандала с сексуальным насилием»;

— «Тренер Жиль Бейер признал «неуместными» интимные отношения с фигуристкой и извинился»;

— «Французский тренер по фигурному катанию 20 лет предупреждал о случаях насилия со стороны Бейера, но его никто не слушал».

И если первые пять тезисов, несмотря на жутковатый посыл, не вызывают особенного удивления (за последние годы таких историй набралось с десяток), то финальная новость выбивается из общего ряда.

Обычно о таком спустя много лет заговаривают сами жертвы. Здесь же появился некто, не подвергавшийся насилию, знавший и не молчавший о нем, но не обративший на себя внимания. Так что же на самом деле происходило в этом виде спорта во Франции 1990-х?

Любитель жесткости

Фигурное катание во Франции всегда было развито, хотя больших чемпионов из этой страны и можно пересчитать по пальцам одной руки: Бриан Жубер, Сурия Бонали, а из действующих — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. При этом общий уровень французских фигуристов десятилетиями остается довольно высоким, и многие из них хотя бы по разу побывали на пьедестале самых престижных соревнований. Среди таких и Сара Абитболь — обладательница бронзовой награды мирового первенства 2000 года в парном катании. Партнером ее был Стефан Бернади. Вместе они выиграли также семь медалей чемпионата Европы (пять бронзовых и две серебряных).

Абитболь пришла в этот вид из одиночного катания, которому посвятила десять лет карьеры. Все эти годы она тренировалась у Жиля Бейера — одного из ведущих специалистов национальной сборной. Он был очень влиятелен, совмещал основную работу с деятельностью менеджера, подбирая и увольняя других тренеров команды, и возглавлял большой клуб фигурного катания Français volants во дворце спорта «Берси» в Париже.

Родители и спортсмены безоговорочно доверяли ему, а репутацию не могли испортить даже жесткие методы, которые Бейер часто выбирал.

Так, издание L`Obs со слов Абитболь пишет, что ученики Бейера постоянно ходили в синяках на самых неочевидных местах, например, шее. Когда он был недоволен кем-то из фигуристов, то набрасывался на него, обхватывал за затылок, поднимал, прижимая к борту, и давал упасть на лед. А еще больше любил он занятия в зале. Сара вспоминает, как во время растяжки тренер ложился на спортсменок: «Он раздвигал нам ноги руками и дышал нам в шею». Внятных результатов на соревнованиях Абитболь не показывала, но от нее Бейер не хотел отказываться до последнего. И только со временем стало понятно, почему.

«Почему я не закричала? Почему не убежала?»

«Тебя не удивляет, что я сижу на твоей кровати?» — 15-летняя Сара проснулась, почувствовав резкий запах спиртного и услышав знакомый мужской голос. Это была обычная ночь в интернате спортивной школы в Ла-Рош-сюр-Йон, где проходили тренировочные сборы. Занятия были тяжелыми, спортсменка каждый вечер буквально валилась с ног от усталости и даже не закрывала дверь в комнату. Так Бейер пришел впервые… «Раньше мужчина никогда не касался меня так», — говорит Абитболь. Он приходил еще много раз.

«Почему я не закричала? Почему не убежала? Как я могла сказать родителям: «Папа, мама, вы пожертвовали всем, чтобы я стала чемпионкой, но мой тренер, который вам так нравится, делал со мной отвратительные вещи»?» Сара молчала, потому что знала, что ей вряд ли поверят, да и тренера, который повторял «Это будет нашим секретом», ужасно боялась.

А ведь еще оставалась мечта добиться чего-то в фигурном катании — обвини она Бейера публично, дорога в большой спорт была бы закрыта навсегда.

Единственное, что фигуристка предприняла — завела дневник. На последней странице Сара помечала дни, когда он вновь это делал: изнасилования продолжались на протяжении двух лет. Когда девочка возвращалась со сборов и ночевала дома, Бейер говорил родителям, что ей нужно задержаться на тренировке или придумывал другие способы остаться с ней наедине. Происходившее сломало фигуристку психологически. Она больше не могла соревноваться: посыпалась техника, а голова была постоянно занята другим. Единственным выходом было сменить тренера, но уйти просто так было невозможно. К счастью, на очередных сборах она встретила Стефана Бернади — фигуриста, который искал партнершу. Сара зацепилась за эту возможность и перешла в парное катание. А заодно — в группу Жан-Ролана Ракля.

Рабочие отношения между Абитболь и Бернади быстро переросли в романтические. Она, по собственному признанию, наконец почувствовала себя защищенной, а Бейер не имел возможности встречаться с ней. Кошмары закончились: пришло время побед на чемпионатах Франции, медалей европейского и мирового первенства. Время сотрудничества со Станиславом Леоновичем и Татьяной Тарасовой.

«Мне было страшно выходить из дома»

Здоровье не позволило Абитболь выступить на Олимпиаде 2002 года. Это должны были быть ее вторые Игры в карьере — в 1998-м пара заняла шестое место. Травма ноги — разрыв пяточного сухожилия — заставила фигуристку завершить карьеру, и Бернади ушел из спорта вместе с ней. Спортсмены продолжили участвовать в шоу, несмотря на то что в жизни их союз распался. Абитболь стала встречаться с молодым человеком по имени Оливье. Тогда-то у Сары вновь начались проблемы — панические атаки, ночные кошмары. Спасали тяжелые антидепрессанты.

«Я все сильнее ощущала тревогу. Мне было страшно выходить из дома. Я больше не могла летать самолетом в турне, заходить в закрытые помещения вроде парковок и торговых центров. Я столкнулась с препятствиями, которых не существовало раньше, но ставших огромной проблемой для повседневной жизни», — говорит Сара. Оливье, который всегда был рядом, не мог этого не заметить. И однажды она рассказала ему все.

В комментарии L`Obs он вспоминает: «Мы лежали в кровати. Я сказал Саре: «Думаю, у тебя была проблема в детстве, нужно об этом поговорить». Воцарилось молчание, потом она сжалась. Она побежала в туалет, и я услышал, что ее стошнило». На следующий день Абитболь поделилась всем с родителями. Те были в шоке от услышанного и стали уговаривать дочь подать в суд. Сара отказалась.

«Я не верила в успех. Он был очень влиятельным. Я была просто опустошена. Шел 2004 год, до Me Too было еще далеко», — объясняет она.

Вместо этого было решено встретиться с бывшим тренером, а потом добиться его увольнения. Он извинился, но прекращать работу отказался. Абитболь обратилась к тогдашнему министру спорта Жан-Франсуа Ламуру. Тот ответил, что без заявления в полицию сделать ничего нельзя, и посоветовал оставить все, как есть. А еще признал, что на Бейера имеется досье. «Я поняла, что имею дело с организованным молчанием. Все говорили: «Принимай лекарства и молчи!» Я так и делала. Принимала лекарства и молчала». А еще решила написать книгу, которую однажды пообещала себе издать и в которой признавать все было гораздо легче.

Круговая порука

Другими жертвами Бейера были фигуристки Летисия Юбер и Элен Годар. И это только те, кто отреагировал на выход автобиографии Абитболь. По неподтвержденной информации, еще как минимум четыре женщины хранят молчание. Что до «досье», о котором говорил министр спорта Ламур, то задолго до обращения Сары, в 1998 году, полиция действительно начинала расследование в отношении Бейера. Тогда заявление подала Юбер. Это принесло плоды, хотя огласки удалось избежать.

В 2000-м новый министр по делам молодежи Мари-Жорж Бюффе потребовала признать действия тренера несовместимыми с работой с несовершеннолетними. Его фамилия пропала из списков министерства спорта, но в федерации он продолжал состоять и не поменял образ жизни. До 2018 года Бейер был членом исполнительного комитета Французской федерации ледовых видов спорта. В начале 2020-го он оставался главным управляющим клуба Français volants, где тренируются ведущие спортсмены страны.

Все это время с небольшими перерывами главой федерации был Дидье Гайаге. Его вынудили покинуть пост, и он сделал это 8 февраля 2020 года. Они с Бейером — друзья молодости, оба были фигуристами и представляли страну на международных турнирах. Поэтому, возможно, Гайаге и не препятствовал работе Бейера, хотя и знал о его наклонностях и был уведомлен, что министерство спорта тренера отстранило. «Ради собственного спокойствия я философски и с достоинством, без всякой горечи из-за этой несправедливости принял мудрое решение подать в отставку и ухожу с высоко поднятой головой», — прокомментировал отставку функционер.

Важно, что бывший глава федерации также был дружен с экс-фигуристом и тренером Паскалем Делормом, который в 2003 году был обвинен в изнасиловании 12-летней Анн-Линн Роллан и приговорен к десяти годам тюрьмы. Гайаге тогда давал положительную характеристику Делорму, против которого выступили еще шесть фигуристок. С главой федерации тот случай не связывали.

А человеком, которого «никто не слушал», был Дидье Люсин — тренер по фигурному катанию из Анси. Он знал истории девушек, но ничего не мог сделать.

«Сколько жертв остаются в стыде и страхе?»

Откуда у Люсина взялась информация, он не объясняет. Зато вспоминает, как после одной из попыток передать ее прессе Гайаге во всеуслышание заявил, что в Анси — худшие условия для тренировок, а специалисты там ничего не стоят. «Когда президент федерации говорит всей Франции, что больше не нужно приезжать и кататься на коньках в Анси, что там все кончено, что там отстой, мы, очевидно, теряем учеников. Мы теряем людей, которые хотели бы прийти, но не приходят. Это сложно!» — цитирует тренера FranceInfo.

Теперь он радуется живой реакции министра спорта и уходу Гайаге с поста. И верит, что новые люди должны сломать систему, которая работала десятилетиями. В поддержку ему и всем жертвам выступили и члены Комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Франции. «Сколько жертв остаются в стыде и страхе? Скольких можно было избежать? Мы больше не можем молчать! Настало время действовать сообща. Нарушать эту тишину — значит служить спорту», — говорится в их открытом письме, опубликованном в Le Parisien 4 февраля. Под ним подписались, например, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер и фристайлистка и серебряный призер Олимпийских игр Мари Мартино, а всего — более тридцати атлетов.

Что ждет Бейера? Пока он продолжает работать (хоть его фамилия и пропала с сайтов всех организаций), но, кажется, в этот раз лишь предупреждениями он не отделается. К журналистам тренер вышел только раз, когда назвал интимные отношения с Абитболь «неуместными», добавив, что ему искренне жаль. Сара ответила, что происходившее нужно называть исключительно словом «изнасилование». Она была эмоциональна, как и во всех заявлениях, сделанных за последние десять дней.

Что же, ее понять можно. А без эмоций в деле пускай разбирается следствие.

Ангелина Никитина