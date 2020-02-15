Православные отмечают Сретение Господне

15.02.2020, 4:06, Новости дня

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Это один из 12 главных церковных праздников.

Праздник был установлен в честь встречи (слово "сретение" на старославянском языке означает встречу) младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. В соответствии с текстом Ветхого завета, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу, и там его встретил 360-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил в пятницу Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник проведет литургию в Успенском соборе Московского Кремля

Народная традиция знает Сретение как день, в который встречаются весна и зима, отсюда происходит пословица: "На Сретение зима с весною встретилась". По этому дню судили о погоде ("Какова погода на Сретение, такова будет и весна") и будущем урожае. Так, оттепель свидетельствовала о ранней весне, снег — о затяжной и дождливой, метель — о неурожайном годе.