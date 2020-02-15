Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек

15.02.2020, 3:58, Новости дня

В Китае число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 1,5 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 66 тыс. 492. При этом 1 тыс. 523 человека скончались, 11 тыс. 53 человека находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Выздоровели 8 тыс. 96 человек, передает ТАСС.

Официальный показатель смертности от коронавируса по стране – 2,29%.

В провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса) зарегистрировано свыше 54,4 тыс. заразившихся. В регионе умерли 1 тыс. 457 человек.

11 человек умерли в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Всего там зафиксировано 419 случаев заражения. 

В Гонконге выявлены 56 случаев заражения, из них один человек скончался.

Напомним, в США не исключили заражения коронавирусом двух третей населения Земли.

Пекин ввел карантин для всех возвращающихся в столицу.



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