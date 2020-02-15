Скандально известный адвокат признан виновным

15.02.2020, 3:52, Новости дня

Суд признал виновным по всем статьям обвинения адвоката Майкла Авенатти. Согласно вердикту суда, Авенатти занимался вымогательством, пытаясь получить 25 млн долларов у корпорации Nike.

Авенатти угрожал использовать ТВ и социальные сети для того, чтобы навредить репутации компании – по его версии, Nike незаконно платила баскетболистам из университетских команд.

Nike категорически отрицала это и заявила: «вердикт суда говорит сам за себя».

Судья может приговорить Авенатти к длительному сроку лишения свободы – до 40 лет.

Авенатти также предстоит предстать перед судом по другим обвинениям. Его обвиняют в обмане клиентов, которые, согласно их искам, потеряли миллионы долларов.

Майкл Авенатти приобрел широкую известность в качестве адвоката звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, утверждавшей, что она состояла в близких отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Авенатти также заявлял, что может сам вступить в борьбу за Белый дом.