Мнение: Лукашенко подвел Путина?

15.02.2020, 3:42, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое, но припозднившееся заявление.

Оказывается, российские власти намекали на присоединение Беларуси к России в обмен на единые цены на энергоносители.

Но  Лукашенко мужественно отверг это наглое предложение.

Так и сказал президент Беларуси народонаселению страны:  «Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой».

Лукашенко добавил, что сейчас вопрос создания наднационального органа в рамках интеграции с повестки снят и не обсуждается. Потому что, по словам Лукашенко, народы России и Беларуси не хотят такого объединения.

А мне вот интересно, почему Лукашенко только сейчас сделал такое заявление? Почему раньше помалкивал?

В 2003-2005 годах я работал собкором программы «Вести» по Беларуси, Литве и Польше, корпункт находился в Минске. И уже тогда ни для кого не было секретом, что Союзное государство – это фундамент будущего единого государства. Что вот-вот будет введена единая волюта Союзного государства, потом будет проведена унификация законодательства двух стран… А там уже и до полного слияния – рукой подать….

И все эти годы Лукашенко помалкивал, официальных заявлений не делал. А тут, вдруг, заговорил. С чего бы это? Рассчитывал стать главой объединенного государства? Но окончательно понял, что Путина ему из Кремля не выдавить? Вот и заговорил?

А еще интересно, когда Лукашенко окончательно это понял?

Не менее интересно, когда в Кремле окончательно поняли, что с Лукашенко единого государства из Беларуси и России не скроить? Если это произошло совсем недавно, тогда получается, что затея с радикальным редактированием Конституции России – это плохо подготовленный экспромт?

Или я чего-то не понимаю?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Мнение: О русском народе замолвите слово

12.12 / Президент Бразилии сообщил о страшном диагнозе

05.12 / Мнение: Письмо: «Оказался невообразимо крутым во всех сферах»

16.12 / На карте Антарктиды обнаружен огромный вход в пещеру

25.01 / Абсолютное кощунство: В Госдуме оценили требования Польши о репарациях

14.01 / В Сети появился второй трейлер картины «Черная вдова» со Скарлетт Йохансон в главной роли

06.01 / Борисова взвыла от выходок дочери

29.01 / Мнение: Заложник Зеленский

11.12 / Эксперты назвали продукты с максимальным содержанием клетчатки

08.12 / Рожа и зеркало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика