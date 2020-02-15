Мнение: Лукашенко подвел Путина?

15.02.2020, 3:42, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое, но припозднившееся заявление.

Оказывается, российские власти намекали на присоединение Беларуси к России в обмен на единые цены на энергоносители.

Но Лукашенко мужественно отверг это наглое предложение.

Так и сказал президент Беларуси народонаселению страны: «Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой».

Лукашенко добавил, что сейчас вопрос создания наднационального органа в рамках интеграции с повестки снят и не обсуждается. Потому что, по словам Лукашенко, народы России и Беларуси не хотят такого объединения.

А мне вот интересно, почему Лукашенко только сейчас сделал такое заявление? Почему раньше помалкивал?

В 2003-2005 годах я работал собкором программы «Вести» по Беларуси, Литве и Польше, корпункт находился в Минске. И уже тогда ни для кого не было секретом, что Союзное государство – это фундамент будущего единого государства. Что вот-вот будет введена единая волюта Союзного государства, потом будет проведена унификация законодательства двух стран… А там уже и до полного слияния – рукой подать….

И все эти годы Лукашенко помалкивал, официальных заявлений не делал. А тут, вдруг, заговорил. С чего бы это? Рассчитывал стать главой объединенного государства? Но окончательно понял, что Путина ему из Кремля не выдавить? Вот и заговорил?

А еще интересно, когда Лукашенко окончательно это понял?

Не менее интересно, когда в Кремле окончательно поняли, что с Лукашенко единого государства из Беларуси и России не скроить? Если это произошло совсем недавно, тогда получается, что затея с радикальным редактированием Конституции России – это плохо подготовленный экспромт?

Или я чего-то не понимаю?

Фотографии отсюда