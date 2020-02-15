Чемпионат Испании. «Валенсия» спаслась в игре с «Атлетико»

15.02.2020, 3:30, Новости дня

Матчем в Валенсии между местным клубом одноименного названия и мадридским "Атлетико" стартовала программа 24-го тура испанского высшего футбольного дивизиона. "Матрасники" приехали в гости не шутки шутить, и дважды вели в счете (1:0 и 2:1), однако команда Дениса Черышева отыгралась – 2:2.

Счет открыл мадридист Льоренте на 15-й минуте. За 5 минут до конца первого тайма Габриэл Паулиста восстановил равновесие, но почти тут же Томас забил в ворота хозяев второй мяч – "гол в раздевалку". Во второй половине игры на исходе часа Конгдобиа снова сделал счет равным и большего соперники не добились. Россиянин Черышев отыграл 80 минут и был заменен из-за повреждения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Российские спортсмены на Олимпиаде будут выступать как команда Олимпийского комитета РФ

24.01 / Лукашенко рассказал о конфликте с Россией из-за нефти

13.02 / Турчак высказался об упоминании единства РФ в Конституции

09.12 / Выползший из дома младенец насмерть замерз в Волгоградской области

11.12 / Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года

05.02 / «Я единственный человек в мире, который заработал на Коломойском». Гордон рассказал, какой доход получает на YouTube

27.01 / Правоохранители установили личности организовавших похищение французского оператора в Крыму в 2014 году

29.12 / Посольство США об обмене: Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором, мы стоим на стороне украинских партнеров

29.01 / МИД ответил на заявления Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

12.02 / Российская «дочка» «Радио Свободы» получила статус иноагента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика