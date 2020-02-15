Коронавирус 2019-nCoV. Милованов заявил, что из-за возможной остановки заводов в Китае украинский экспорт может увеличиться

15.02.2020, 3:06, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае может быть приостановлена работа части заводов, что в свою очередь даст Украине возможность увеличить экспорт своей продукции. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 14 февраля.

По его словам, речь идет о продукции металлургической отрасли.

«На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы.., ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт. Потому что мир будет замещать производство тех заводов в других местах», – сказал он.

Ведущий остановил министра, отметив, что так не стоит говорить, «потому что будут цитировать где-нибудь на английском языке и это будет звучать не очень хорошо».

Милованов также выразил мнение, что вспышка коронавируса не оказывает прямого влияния на бизнес в Украине.

«Те страны, экономика которых связана плотно с экономикой Китайской Республики, они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем [в экономическом плане] – влияние было бы совсем другим», – сказал он.

Министр отметил, что после вспышки коронавируса стоимость на экспортируемую из Украину руду частично снизилась, но на фоне повышения цены на 29%, которое произошло в январе, «не оправдываются тем падением, потому что рост был намного больше».

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.