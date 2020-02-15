Коронавирус 2019-nCoV. Милованов заявил, что из-за возможной остановки заводов в Китае украинский экспорт может увеличиться

15.02.2020, 3:06, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае может быть приостановлена работа части заводов, что в свою очередь даст Украине возможность увеличить экспорт своей продукции. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 14 февраля. 

По его словам, речь идет о продукции металлургической отрасли. 

«На самом деле тут есть определенные возможности для Украины. Я даже сказал бы.., ну, так нельзя говорить, у наших друзей эпидемия. Но то, что у них останавливается производство, это для нас важно. Китай, возможно, будет потреблять меньше продуктов металлургии. Основная причина, почему металлургическая промышленность в мире произвела в этом году меньше, как раз в том, что Китай производил больше. Тот факт, что в некоторых провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность для нас повысить экспорт. Потому что мир будет замещать производство тех заводов в других местах», – сказал он. 

Ведущий остановил министра, отметив, что так не стоит говорить, «потому что будут цитировать где-нибудь на английском языке и это будет звучать не очень хорошо». 

Милованов также выразил мнение, что вспышка коронавируса не оказывает прямого влияния на бизнес в Украине. 

«Те страны, экономика которых связана плотно с экономикой Китайской Республики, они подвержены влиянию. Для нас, украинской экономики, сегодня важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. И здесь коронавирус не влияет ни на инвестиции, ни на создание новых рабочих мест. Но действительно, если бы Украина находилась рядом с Китаем [в экономическом плане] – влияние было бы совсем другим», – сказал он. 

Министр отметил, что после вспышки коронавируса стоимость на экспортируемую из Украину руду частично снизилась, но на фоне повышения цены на 29%, которое произошло в январе, «не оправдываются тем падением, потому что рост был намного больше». 

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Ученые рассказали, какие эмоции заставляют людей курить

10.02 / «Пусть чиновникам будет стыдно!»: россиянин показал жуткие подушки в детской больнице

16.01 / В мировом суде в Кузбассе произошла стрельба

11.02 / В сериале НВО по фильму «Паразиты» сыграет Руффало

10.12 / Погибший на Донбассе офицер «Альфы» Каплунов был тайным свидетелем в деле экс-беркутовцев

04.02 / Нефть и вирус: прогноз на февраль

27.12 / В Белграде прошли протесты против закона Черногории о религиозных объединениях

10.12 / Путин заявил о праве РФ подать в суд на ВАДА

17.12 / Новый внедорожник Cadillac Escalade получит уникальный дисплей

17.12 / Автоновости: Kia представила Stinger 2020 года для России и назвала цены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика