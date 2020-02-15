Иран заявил о близости к войне с США после убийства Сулеймани

15.02.2020, 2:58, Новости дня

После убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани Иран и США оказались близки к войне, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он предположил, что главу американского государства Дональда Трампа «сбили с толку», если президент США думал, что убийство Сулеймани «сойдет с рук» американцам и «укрепит безопасность».

«Все наоборот», – приводит слова Зарифа РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Зариф заявил, что убийство стало «началом конца США в регионе», а стороны оказались «очень близки к войне, потому что Соединенные Штаты выступили с актом агрессии против Ирана».

Военную операцию США Иран считает подлой – Сулеймани убили не в бою, а «под покровом ночи с помощью дронов, когда машина везла его для выполнения мирной миссии».

Ответные действия Ирана министр считает пропорциональными. Тегеран решил продемонстрировать, что США «не могут унижать Иран».

По мнению Зарифа, Белому дому не хватает понимания происходящих в Иране событий. Он посоветовал Трампу «слушать советников с более существенным знанием региона, а не новичков».

Зариф заверил, что власти Ирана не притронутся к черным ящикам сбитого 8 января по ошибке украинского самолета без представителей всех заинтересованных в расследовании сторон, передает ТАСС.

Напомним, США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

В результате удара Ирана по базам США в Ираке пострадали более 100 американских военнослужащих.