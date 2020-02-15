США убеждают Китай заняться контролем над вооружениями

15.02.2020, 2:52, Новости дня

США оказывают давление на Китай, чтобы убедить его присоединиться к диалогу о контроле над стратегическими вооружениями, который много десятилетий ведут Вашингтон и Москва. Китай ранее не проявлял интереса к подобным переговорам.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил: «Китай давно говорит о том, что никогда не будет участвовать в гонке вооружений и не будет пытаться достичь ядерного паритета с США и Россией. Ныне настало время, чтобы Пекин проявил себя, как ответственный международный актор».

Ядерные арсеналы США и России намного больше, чем у Китая. Однако усиление китайской военной мощи беспокоит США и их союзников.

Президент Дональд Трамп предложил Китаю присоединиться к работе над соглашением, которое заменит американо-российский договор СНВ-3, срок действия которого истечет через год. Китай отверг это предложение, указав, что его небольшие стратегические ядерные силы имеют оборонительный характер и не представляют угрозы.

США пока не приняли решение о пролонгации СНВ-3. Представитель администрации США уточнил: «Мы концентрируемся на более широком спектре угроз». Он подчеркнул: «Мы убеждены, что настало время, чтобы Китай участвовал в контроле за вооружениями, как это делают США».