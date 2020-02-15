Europe 1 — падение цен на нефть из-за коронавируса привело добытчиков «чёрного золота» в замешательство

15.02.2020, 2:48, Новости дня

Китайская коронавирусная инфекция стала причиной беспрецедентного падения мировых цен на нефть в первом квартале 2020 года, пишет обозреватель Europe 1 Николя Барре. Как поясняет журналист, причиной стало снижение потребления нефти в Китае. По словам журналиста, мировые нефтяные державы эта ситуация привела в смятение.



Reuters

Китайская коронавирусная инфекция COVID-19 передалась мировой экономике через нефть, полагает обозреватель Europe 1 Николя Барре. Как отмечает журналист, впервые со времён финансового кризиса 2008 года потребление нефти в мире снизилось в первом квартале года: Всемирное энергетическое агентство оценила снижение объёмов потребления в полмиллиона баррелей в день.

По словам Барре, за снижением потребления последовало падение цен на «чёрное золото» — с $65 за баррель в начале января до $50 с небольшим сегодня. Всё это — показатель того, какое значение на мировом нефтяном рынке играет Китай, на долю которого приходится 14% всей потребляемой нефти, подчёркивает обозреватель.

При этом страны-производители нефти эта ситуация привела в замешательство, замечает журналист. Ещё до вспышки коронавирусной инфекции члены ОПЕК вместе с Россией договорились о сокращении добычи ради поддержания цен. Сегодня Саудовская Аравия хочет пойти ещё дальше и требует срочного созыва саммита ОПЕК, однако Москва не желает и дальше сокращать производство, опасаясь как последствий китайского кризиса, так и уменьшения нефтяных поступлений.

Как поясняет Барре, государственные счета РФ находятся в равновесном состоянии при цене в $70 за баррель нефти. «Для Путина китайский вирус — это экономическая катастрофа. Даже если цены на нефть падают, ему необходимо продолжать качать. Это порочный круг», — уверен журналист. Тем временем роста цен на нефть придётся подождать, предупреждает обозреватель.