France Info — Павленский «заставил» кандидата Макрона сняться с выборов мэра Парижа

15.02.2020, 2:47, Новости дня

Российский художник-акционист Пётр Павленский взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео с участием кандидата на пост мэра Парижа от президентской партии «Вперёд, Республика», пишет France Info. Как пояснил получивший убежище во Франции артист, его целью было продемонстрировать лицемерие политика, на словах поддерживающего семейные ценности, а на деле изменяющего жене.



Reuters

Российский «бунтующий» художник Пётр Павленский, поджёгший в 2017 году фасад филиала Банка Франции, 14 февраля взял на себя ответственность за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием кандидата на пост мэра Парижа и бывшего официального представителя правительства Бенжамена Гриво, пишет France Info.

Как напоминает издание, 12 февраля на одном из интернет-сайтов появилось интимное видео и связанные с ним сообщения, адресованные некой женщине и приписываемые кандидату от партии «Вперёд, Республика» на муниципальных выборах в Париже. После распространения видео в социальный сетях экс-представитель правительства вынужден был выйти из гонки за пост мэра французской столицы.

В телефонном разговоре с журналистами газеты Libération художник, получивший политическое убежище во Франции, заявил, что получил видео от «источника», состоявшего в отношениях с Гриво по взаимному согласию. Как пояснил Павленский, его целью было «осудить лицемерие» политика, «беспрестанно опирающегося на семейные ценности, который утверждает, что намерен стать мэром — покровителем семей и постоянно приводит в пример свою жену и детей».

Как пояснил артист, сам факт неверности Гриво его не беспокоит, «поскольку люди ведут такую сексуальную жизнь, какую пожелают». «Но они должны быть честны, — продолжил художник. — Он хочет стать главой города и лжёт избирателям. Я теперь живу во Франции, я парижанин, для меня это важно».

При этом в интервью телеканалу LCI Павленский подчеркнул, что работа его сайта только начинается, что подразумевает намерение запятнать репутацию других «нечестных», по его мнению, политиков. «С Бенжаменом Гриво мы достигли своей цели и будем продолжать», — заверил артист.

Как напоминает издание, в 2017 году Павленский был приговорён к трём годам заключения, два из которых условно, за поджёг фасада филиала Банка Франции. По словам художника и его бывшей спутницы Оксаны Шалыгиной, идея художественного перфоманса была в том, чтобы осудить присутствие Банка Франции на месте бывшей Бастилии.

Как отмечает France Info, Павленский приобрёл известность, благодаря регулярным акциям, бросающим вызов российским властям. В конце 2015 года он поджёг дверь здания ФСБ на Лубянке, после чего провёл 7 месяцев в российской тюрьме и был приговорён к выплате штрафа.